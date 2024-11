Lupi avvistati tra Sanremo e Camporosso, l'esperto Rudy Valfiorito rassicura: "Non c’è nulla di insolito né di pericoloso" (Video)

Attenti al lupo? Negli ultimi giorni, diverse segnalazioni di avvistamenti di lupi hanno catturato l'attenzione degli abitanti della Riviera ligure. A Sanremo, in via Duca degli Abruzzi, alle porte della vallata Varezzo, e a Camporosso Mare, dove un video diventato virale testimonierebbe la presenza dell’animale in zona urbana, i lupi sembrano aver fatto capolino tra i centri abitati. Nel filmato, si vede chiaramente quello che appare essere un lupo aggirarsi con tranquillità tra le auto. Nonostante la polizia provinciale e quella locale non abbiano confermato ufficialmente la loro presenza, la possibilità di avvistare un lupo a metà novembre non è affatto insolita.

A fare chiarezza è Rudy Valfiorito, guida escursionistica ambientale ed esperto di fauna locale, che spiega come questa sia una fase dell’anno in cui i giovani lupi si spostano alla ricerca di nuovi territori. "Non è insolito avvistare un lupo in questo periodo," conferma Valfiorito. "I giovani lupi si separano dalle famiglie e possono percorrere fino a 100 km per trovare un proprio territorio, attraversando anche aree urbane. È del tutto normale. In questa stagione, inoltre, si aggiunge un altro fattore: l'inizio della caccia al cinghiale. Questo disturba i lupi che si trovano nelle colline, spingendoli a spostarsi. Tuttavia, il loro passaggio nei centri abitati è generalmente temporaneo."

Nonostante la presenza del lupo possa generare timori, l’esperto invita alla calma e sottolinea che l’animale non rappresenta un pericolo per l’uomo. "Il lupo non è pericoloso per noi o per i bambini," rassicura Valfiorito. "È un animale schivo, che percepisce l’uomo come una minaccia. La paura nei confronti delle persone è radicata nel loro Dna."

Il vero rischio è per gli animali domestici, in particolare quelli lasciati incustoditi di notte all’aperto. "Non bisogna mai dimenticare di prestare attenzione ai propri animali da compagnia, specie se lasciati soli all’esterno," aggiunge Valfiorito. "Durante una passeggiata nel bosco, è sempre meglio tenere il cane al guinzaglio. Un cane lasciato libero rischia di attirare l’attenzione di un lupo e, in alcuni casi, di essere attaccato."

Gli avvistamenti di lupi, sebbene non frequenti, seguono un comportamento naturale legato alla stagione. Con l’autunno, i giovani lupi si muovono più spesso e in modo più esteso, aumentando le possibilità di essere avvistati. La raccomandazione resta quella di non allarmarsi e di rispettare alcune semplici precauzioni per proteggere gli animali domestici.