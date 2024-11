Sanremo: le bellissime parole nella lettera di una mamma al figlio Carlo appena nato

"Caro Carlo,

Un giorno ti racconterò di quei giorni sospesi, tra emozione e tenerezza, nei quali eravamo solo tu ed io.

Erano giorni di luce, baci, guance morbide e carezze, ma anche di dolore, fatica, stanchezza e privazione. E allora ecco che una mano si fa sostegno, una coraggio, una mano cura e una accompagna.

Grazie a tutto il reparto di ostetricia e all’area materno infantile dell’ospedale di Sanremo che con professionalità, dolcezza e instancabile empatia formano un’equipe che non è solo un’eccellenza rara ma che per la donna in quei giorni diventa FAMIGLIA.

Con gratitudine, Giulia".