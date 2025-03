Sanremo, aumento tariffe parcheggi, lo sfogo di un lettore: "Doppia amarezza"

"Apprendo dal giornale che la sosta a Sanremo per i non residenti passerà a 2,10 euro. La mia amarezza è doppia. Come proprietario di seconda casa già abbondantemente gravata da tasse e come onesto cittadino (ma forse dovrei usare un altro aggettivo) che quando ha acquistato la casa non ha spostato la residenza. Ma il Comune ha mai cercato di capire quante false residenze ci sono? ". Così alla nostra redazione il nostro lettore Enrico P.

"Cortesemente non invitatemi ad usare i mezzi pubblici. Il motivo dovrebbe essere chiaro a tutti. Perdonatemi lo sfogo ma amarezza è tanta", conclude il lettore.