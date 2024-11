PEPU a 40 milioni di dollari: ultima opportunità di investimento da non lasciarsi sfuggire

In una crescente ondata di entusiasmo, creata dall’effetto Bitcoin post-elezioni statunitensi, emerge la rivoluzionaria ICO della meme coin PEPU: Pepe Unchained. Il progetto ha superato il traguardo impressionante di 40 milioni di dollari in finanziamenti.

Un progetto che si propone come la prossima grande novità, pronto a rimodellare il futuro delle meme coin e a offrire guadagni eccezionali a chiunque abbia il coraggio di approfittare delle sue fasi iniziali. Un clamore mediatico che non accenna a placarsi nonostante sia ormai nelle fasi finali di raccolta fondi.

Un approccio rivoluzionario

Il mercato delle criptovalute è pieno di imitazioni di Pepe Coin (PEPE), ognuna delle quali cerca di replicare il successo del predecessore. Tuttavia, Pepe Unchained si distingue, proponendosi come un token di nuova generazione, progettato per offrire utilità e valore a lungo termine per trader e investitori.

La sua prevendita è diventata virale e negli ultimi mesi, ha raccolto oltre 40 milioni di dollari, attirando numerosi investitori nel suo ecosistema, come la recente whale che ha investito una somma totale di 230.000 dollari. Ma quali sono i fattori che hanno permesso un successo di tale portata?

L’elemento principale sembra essere proprio la blockchain Layer-2 dedicata. Progettata per superare le limitazioni della Layer-1 più tradizionale, adottata dalla maggior parte delle meme coin. Grazie a quest’ultima, il progetto promette transazioni 100 volte più veloci e costi ridotti, sfruttando al tempo stesso la sicurezza della chain L1. Pepe Unchained include anche un DEX dedicato, un block explorer e un programma di sovvenzioni per sviluppatori per espandere il proprio ecosistema. Tra le ultime aggiunte comunicate dal team di sviluppo, troviamo anche il Pump Pad.

Seguendo l’esempio del Pump.fun di Solana, il team di sviluppo ha ideato un launchpad innovativo che attira nuovi progetti e utenti, garantendo la possibilità di creazione di meme coin senza competenze pregresse in ambito informatico. Questo posiziona Pepe Unchained come un punto di riferimento per i nuovi progetti meme coin, rafforzando ulteriormente il suo ecosistema. Non vengono dimenticati nemmeno gli sviluppatori, per i quali è stato introdotto il programma di sovvenzioni chiamato Pepe Frens with Benefits, che incentiva la creazione di applicazioni decentralizzate e progetti nell’ecosistema PEPU, con ricompense interessanti.

Tokenomics di Pepe Unchained

Ma Pepe Unchained si distingue non solo per le sue funzionalità innovative, ma anche per la sua solida struttura di tokenomics che ha senza dubbio dato una spinta al successo strabiliante di questa prevendita. La fornitura massima di token PEPU è di 8 miliardi, distribuiti in questo modo:

Prevendita: 40%

Staking: 30%

Marketing: 10%

Liquidità: 7,5%

Finanziamento del progetto: 7,5%

Sviluppo della Layer-2: 5%

Attualmente, i token PEPU sono disponibili a 0,01294$. Gli investitori possono acquistarli tramite ETH, USDT, carta di credito o Binance Coin (BNB). Naturalmente è anche presente la possibilità di staking, che al momento offre un APY superiore al 70%.

Con il listing sugli exchange previsto tra poche settimane, il tempo stringe per partecipare alla prevendita. Quando infatti la presale chiuderà i battenti, non sarà più possibile acquistare PEPU a un costo così vantaggioso.

Gli investitori iniziali hanno la possibilità di ottenere enormi guadagni quando il token sarà sul mercato, con le stime degli esperti del settore che parlano di possibilità di guadagni 100 volte superiori all’investimento iniziale. Un’opportunità, questa, da non lasciarsi sfuggire. Per seguire tutti gli sviluppi in merito è possibile partecipare unendosi alla community di oltre 70.000 follower sul social X o su Telegram.

