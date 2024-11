Sanremo, al Museo Civico un ciclo di incontri su “Genealogie, emblemi e modelli sociali”

Dopo diverse stagioni di appuntamenti legati alla casa editrice sanremese “Lo Studiolo” l’autunno porta in dono un nuovo ciclo di incontri legati ai libri e questa volta sotto l’egida dell’Accademia della Pigna. Con il titolo “Genealogie, emblemi e modelli sociali” si presentano tre pubblicazioni recenti legate al mondo della storia e della tradizione, in qualche modo interdisciplinari poiché i liversi libri proposti trattano i rispettivi argomenti facendo tesoro di studi antropologici, araldici, religiosi, artistici e sociologici.

Ad aprire il ciclo, presso la sala consiliare del Museo Civico di Sanremo, sarà l’incontro previsto giovedì 21 novembre alle ore 16,30 con la presentazione del “Trattato della Scienza Araldica” di Faris La Cola, un’opera originale fresca di stampa ed edita da Bastogi Libri di Roma. Il saggio ha per sottotitolo “Simbologia e spiritualità nel linguaggio blasonico”. L’autore si occupa di araldica e studio di sistemi simbolici da quasi quarant’anni, e in quest’opera ha inteso distillare le proprie riflessioni relative al mondo degli stemmi in relazione alle dottrine di elevazione spirituale tipiche dell’ambiente della cavalleria medievale. A discutere di queste tematiche con l’autore sarà il giovane antropologo Alessio Bellini, recentemente nominato membro effettivo dell’Istituto Internazionale di Metapolitica “Joseph de Maistre”.

Dopo la pausa di una settimana, giovedì 5 dicembre sarà proprio protagonista l’Istituto “de Maistre” per presentare un’opera di grande respiro, frutto di lavori redazionali durati tre anni e che ha coinvolto trenta studiosi di tutta Italia con apporti anche dall’estero. Si tratta del “Glossario di Metapolitica. Il lessico della tradizione e della modernità”, sorta di enciclopedia con voci monografiche curate da specialisti dei vari settori: storici, politologi, giuristi, teologi, antropologi, filologi, filosofi, e inoltre studiosi di metafisica, esoterismo, simbologia, storia delle religioni, etc. L’opera mette a confronto le visioni e le angolature di scrittori di estrazione tradizionalista con quelle di esponenti del mondo accademico e scientifico. Alla presentazione sanremese interverranno soltanto alcuni di essi, oltre al curatore, ed ognuno esporrà l’argomento trattato nel Glossario. Gli interventi saranno coordinati da due autori sanremesi, i professori Sergio Castellino e Marco Innocenti.

Il ciclo si concluderà il giovedì successivo 12 dicembre, sempre alle ore 16,30 sarà dedicato alla cultura locale con la presentazione del volume “I clan familiari del Ponente ligure” dello storico imperiese Giampiero Laiolo, un intellettuale che da quasi mezzo secolo si occupa di approfondire i modelli sociali e le usanze familiari di molti centri liguri, attraverso un minuzioso lavoro d’archivio e la raccolta di dati genealogici ed etnografici. Il volume, di circa 300 pagine, con illustrazioni originali, è pubblicato dalle Edizioni Lo Studiolo nella collana “As-saggiando”, con la prefazione del professor Fulvio Cervini, ordinario di Storia dell’Arte medievale a Firenze, e la postfazione degli storici genovesi Barbara Bernabò e Andrea Lercari. Ad affiancare l’autore nella presentazione sarà l’araldista ed editore Faris La Cola.

Gli incontri saranno introdotti e moderati dal poeta e filologo Fabio Barricalla.