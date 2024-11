Montalto Carpasio, nella giornata dell'Immacolata arrivano presepi artigianali e la magia degli elfi

Fervono i preparativi a Carpasio, per il giorno 8 Dicembre, per la magia degli Elfi nel Paese incantato dove tutti dai grandi ai più piccini saranno immersi in una Favola.

Arte, Cultura, Spettacolo, Tradizioni Natalizie, Mercatino di Natale la Buona Cucina in questa seconda edizione di 'Carpasio Il Paese Degli Elfi 'che si annuncia ancora più ricca della scorsa edizione.

Carpasio attende i visitatori in una cornice unica di queste Montagne della Valle Argentina.

L'associaizone 'Felice Lavanda' poi, organizza sempre l'otto dicembre una mostra di presepi provenienti da diversi Paesi e realizzati con materiali artigianali.