Sanremo e Ospedaletti firmano convenzione con Ambulanze Veterinarie (Foto)

" Sanremo ha visto un intenso utilizzo del servizio con oltre 110 interventi effettuati in situazioni di emergenza. Tra i casi più rilevanti, per esempio, vi sono il salvataggio di quattro cani colpiti da torsione gastrica; un meticcio aggredito gravemente da un altro cane e tre gatti caduti da balconi, recuperati grazie alla rapidità del personale veterinario" - afferma Cassini - "Oltre agli interventi critici, il servizio ha gestito numerose emergenze meno gravi dimostrando un’efficienza che ha impedito il peggioramento delle condizioni degli animali coinvolti".

I due comuni avranno interventi distinti e adeguati alle rispettive esigenze locali. "Con la recente firma della convenzione tra i comuni di Sanremo e Ospedaletti e l’associazione Ambulanze Veterinarie Odv ciascuna amministrazione si impegna a garantire un servizio di primo soccorso veterinario nel proprio territorio. Anche se uniti nella visione, i due comuni mantengono interventi distinti e adeguati alle rispettive esigenze locali" - fa sapere il presidente di Ambulanze Veterinarie Igor Cassini - " Un progetto condiviso ma con impegni distinti. I due comuni, seppur collaborando sotto l’egida dell’associazione Ambulanze Veterinarie Odv, gestiscono il servizio in base alle proprie specificità territoriali".

Sanremo e Ospedaletti firmano una convenzione con Ambulanze Veterinarie Odv per avere un servizio di primo soccorso veterinario nel proprio territorio.

"Anche Ospedaletti, pur con una scala più contenuta, ha beneficiato del servizio in modo significativo" - dichiara Cassini - " Sono stati effettuati 33 interventi. I più gravi sono stati i l salvataggio di un cane investito su una strada cittadina e u n altro cane recuperato dopo una caduta che aveva causato un’emorragia interna".

“La nostra comunità riconosce l’importanza di questo servizio per garantire la sicurezza degli animali” - afferma l’assessore di Ospedaletti Daniela Gozzi, alla presenza del sindaco Daniele Cimiotti e della giunta comunale.

Il consigliere regionale Walter Sorriento, promotore dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di intervenire in modo tempestivo nelle emergenze veterinarie: “Un’ambulanza veterinaria può fare la differenza tra la vita e la morte per molti animali. Il progetto è un esempio concreto di come amministrazioni diverse possano collaborare rispettando le peculiarità di ogni comunità”.