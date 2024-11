Area Sanremo Music Week: giovani talenti in corsa per il sogno del Festival (Foto e video)

Secondo giorno di Area Sanremo, l'evento che coinvolge più di 300 giovani artisti provenienti da tutta Italia, che si esibiranno per conquistare un posto nella prestigiosa categoria “Nuove Proposte” del Festival, reintrodotta quest’anno da Carlo Conti.

L’evento, ribattezzato Area Sanremo Music Week, non sarà solo un’occasione per mettere in mostra il proprio talento musicale, ma offrirà ai partecipanti un ricco programma di attività formative. I candidati avranno l’opportunità di partecipare a talk, workshop, esibizioni e incontri con professionisti del settore musicale. Tra i momenti clou, il ciclo di incontri “Area Sanremo Talk”, che vedrà interventi come quello di Stefano Senardi (La musica è un lampo) e del Maestro Valter Sivilotti (Come si prepara un’esibizione con l’orchestra).

Anche nella giornata di oggi molti ragazzi, pronti a mettersi in gioco per guadagnare un posto nell'evento musicale più importante d'Italia, hanno affollato il Palafiori, tra l'emozione per la loro esibizione, il desiderio di ben figurare e anche un po' di comprensibile ansia.

Sono più di 300 i partecipanti, la stragrande maggioranza solisti, provenienti da tutta Italia; di questi, circa il 10% ancora minorenni.

Le audizioni culmineranno venerdì 22 novembre con la proclamazione dei dieci vincitori, i quali si esibiranno il giorno seguente davanti a Carlo Conti e alla Commissione RAI. Due di loro saranno selezionati per la finale di Sanremo Giovani, prevista il 18 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo e trasmessa in diretta su Rai 1. Durante le finali sarà consegnata la Targa Vittorio De Scalzi, dedicata al celebre artista ligure scomparso nel 2022.