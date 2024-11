Area Sanremo, non solo audizioni: talk e open stage animano le giornate del Palafiori (Foto e video)

Il Palafiori di Sanremo si anima in questi giorni con la "Area Sanremo Music Week 2024", un evento che va oltre le tradizionali audizioni per Sanremo Giovani. Grazie a una serie di attività come talk, incontri formativi e open stage, la struttura di corso Garibaldi è diventata un centro di creatività e confronto per oltre 300 giovani artisti provenienti da tutta Italia. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, offre ai partecipanti un'esperienza immersiva nella città della musica.

Il programma della settimana è ricco e variegato. Oltre alle audizioni ufficiali, i candidati possono prendere parte a momenti di confronto con professionisti del settore, talk su argomenti musicali e visite esclusive. Tra gli appuntamenti di rilievo, l'incontro "Il mondo della sala stampa del Festival" con Luca Ammirati e "Dietro le quinte di 41 Festival!" con Pippo Balistreri. Inoltre, il Teatro Ariston aprirà le sue porte per far conoscere ai giovani il luogo simbolo del Festival.

Un'altra novità è l'installazione di un totem OpenStage davanti al Palafiori, dove i candidati possono esibirsi liberamente, regalando momenti di musica alla città. Anche i locali del Club Tenco hanno aderito all'iniziativa, ospitando incontri per far conoscere la storia e le opportunità del mondo cantautorale.

La settimana culminerà con la finale del 22 novembre, quando verranno proclamati i 10 vincitori di Area Sanremo. Sabato 23 novembre, questi giovani talenti si esibiranno davanti a Carlo Conti e alla Commissione RAI per contendersi i due posti riservati ad Area Sanremo nella finale di Sanremo Giovani, in programma il 18 dicembre.

L'Area Sanremo Music Week non si limita al concorso: è un'occasione per i giovani artisti di crescere, esibirsi e immergersi in un'esperienza musicale completa, trasformando Sanremo in una vera e propria festa della musica.