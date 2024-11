Sanremo, nuovo atto vandalico contro Matuzia Emergenza: lancio di uova a 2 operatori, colpita un’ambulanza (Foto)

Un nuovo atto vandalico ha colpito Matuzia Emergenza, la pubblica assistenza situata in corso Matuzia a Sanremo. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, due operatori appena rientrati da un servizio sul territorio sono stati vittime di un lancio di uova da parte di ignoti appostati nelle vicinanze. Ma non è tutto: i vandali hanno preso di mira anche la nuova ambulanza della struttura, in servizio solo dalla scorsa estate, provocando un danneggiamento alla carrozzeria.

Non è la prima volta che Matuzia Emergenza subisce atti vandalici. Già lo scorso agosto si era verificato un episodio analogo, sollevando interrogativi sulla possibile ricorrenza di questi gesti. I carabinieri, informati dell'accaduto, hanno confermato che procederanno con le indagini per identificare i responsabili.

Sulla propria pagina Facebook, Matuzia Emergenza ha condiviso le foto dell'accaduto, accompagnandole con un commento lapidario e carico di amarezza: "È tornato il mentecatto."