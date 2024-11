Sanremo 2025, conto alla rovescia per i biglietti: attese migliaia di prenotazioni, prezzi in linea con gli anni passati

In attesa di scoprire quali saranno i big in gara, la waiting list per i biglietti (e gli abbonamenti) del Festival di Sanremo inizia a essere presa d'assalto da fan e appassionati della kermesse musicale più famosa d'Italia. Con l'avvio di Sanremo Giovani, l’atmosfera della "settimana Santa" — come ormai è ribattezzata sui social — inizia a farsi sentire, e nessuno vuole perdere l’occasione di vivere il Festival dal vivo.

Ma quanto costeranno i biglietti per la 75ª edizione del Festival di Sanremo? Ad oggi manca ancora l’annuncio ufficiale, ma i prezzi dovrebbero rimanere in linea con quelli degli anni precedenti. Gli spettatori potranno acquistare i biglietti per assistere alla celebre gara canora al Teatro Ariston attraverso il sito ufficiale (https://sanremofestival.info/), che permetterà di selezionare le serate e i posti preferiti.

Anche se la vendita non è ancora iniziata, gli organizzatori hanno chiarito alcuni aspetti delle prenotazioni. I biglietti saranno nominativi, richiedendo quindi l'inserimento di dati personali come nome, cognome, codice fiscale e contatti, per l’invio del QR Code necessario all’ingresso. Tuttavia, sarà possibile modificare l'identità dello spettatore fino a 48 ore prima della serata scelta.

Per quanto riguarda i prezzi, si prevede che per la platea il costo sarà intorno ai 200 euro per le prime serate e 730 euro per la finale. Chi volesse garantirsi un posto per tutta la durata del Festival potrebbe invece optare per un abbonamento a circa 1.530 euro. La galleria del teatro, con una visuale più distante dal palco, dovrebbe avere prezzi inferiori: 110 euro per le prime serate e 360 euro per la finale, con un abbonamento per tutte le serate fissato intorno a 800 euro.

Nel frattempo nel pomeriggio di sabato si è tenuto il primo sopralluogo in via Matteotti da parte del questore di Imperia, Andrea Lo Iacono. L'ispezione si è concentrata sulla cosiddetta "zona rossa" intorno al Teatro Ariston, che sarà nuovamente delimitata per garantire la sicurezza durante il Festival. L'area sarà attrezzata con varchi di accesso e controlli per gestire il flusso del pubblico, prevedendo chiusure temporanee in caso di eccessiva affluenza. Come ogni anno, per le forze dell'ordine la protezione del red carpet resta una priorità fondamentale.