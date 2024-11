Veicolo in fiamme ad Airole, chiusa la corsia di marcia in direzione Ventimiglia sulla statale 20

A causa di un veicolo in fiamme nella galleria “Cima di Rovere”, dal km 138,360 al km 140,731, in località Airole, è temporaneamente chiusa la corsia di marcia in direzione Ventimiglia della statale 20 “Del Colle di Tenda e Valle Roja”. Nell’incidente autonomo ha perso la vita una persona. Il traffico viene gestito tramite senso unico alternato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.