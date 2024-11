Salvati quattro diportisti dai militari della Capitaneria di Porto di Imperia

Un pescatore sportivo aiutato a rientrare in porto e tre diportisti soccorsi per un natante in avaria. È il bilancio dell’attività dei militari della Capitaneria di Porto di Imperia mobilitata già dalle 8 di questa mattina. Il primo episodio si è verificato intorno alle 8 quando i militi sono dovuti intervenire a circa 2 miglia dal porto di Ventimiglia per soccorrere un pescatore sportivo che non stava riuscendo a governare il suo gozzo a causa di una avaria al timone. Sul posto è intervenuto il battello GC-B173 dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia, il cui equipaggio ha provveduto a scortare in sicurezza il malcapitato presso il porto di Sanremo.

Il secondo episodio si è verificato subito dopo quando, a seguito di una chiamata di soccorso tramite numero blu per le emergenze in mare 1530, la motovedetta SAR CP882 della Capitaneria di Porto di Imperia ha prestato soccorso a tre diportisti a bordo di un natante da diporto di tipo ‘Sciallino’ al largo di Santo Stefano al Mare impossibilitati a manovrare il natante in quanto l’ancora che stavano utilizzando si era avvolta attorno all’elica rendendo dunque inutilizzabile l’apparato propulsivo. I tre malcapitati sono stati scortati nel porto di Marina degli Aregai.

La Capitaneria di Porto raccomanda a tutti gli utenti del mare cautela nell’approcciarsi al mare in considerazione delle condizioni metereologiche invernali, invitando tutti i diportisti a consultare le previsioni meteo, a controllare la presenza e la validità delle dotazioni di salvataggio di bordo ed a procedere a regolare ordinaria manutenzione delle unità utilizzate.