Sanremo: aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino della strada in via Armea lungo la sponda sinistra del torrente

Sono stati affidati i lavori di ripristino della strada di Via Armea, lungo la sponda sinistra del torrente presso la confluenza con Rio Cascine, oggetto di un cedimento causato da un’ondata di maltempo avvenuta nel dicembre 2019.

La piena del torrente aveva eroso l’argine, con conseguenti danni alla strada che aveva subìto lo smottamento di parte della carreggiata. In urgenza, erano stati attuati alcuni primi interventi di sicurezza per scongiurare la chiusura della strada e consentirne la percorribilità a senso unico alternato.

Si avvia quindi alla conclusione un lungo iter che, trattandosi di un intervento da attuare nell’alveo del torrente, ha necessitato il coinvolgimento di diversi enti e l’acquisizione di una serie di autorizzazioni.

“Quest’opera - spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - era stata inserita tra le priorità dei lavori di messa in sicurezza del territorio. L’intervento, che permetterà una completa fruizione della strada, era molto sentito dalle numerose aziende che si trovano a monte del tratto in questione e dai residenti di Valle Armea. Abbiamo quindi prestato particolare attenzione nel seguire il progetto ed il complesso iter autorizzativo che, grazie all’impegno degli uffici comunali, ha portato al risultato odierno”.

L’opera prevede una risagomatura del torrente ed un ripristino in sicurezza della strada. In particolare, sarà realizzata una struttura di contenimento che servirà come difesa della sponda del torrente e sostegno della banchina stradale. L’intervento riguarderà circa 60 metri di strada, con un consolidamento anche delle parti vicine al cedimento. I lavori, da cronoprogramma, dureranno sei mesi.

Il progetto, già finanziato dalla precedente Amministrazione comunale per un investimento complessivo di 450.000 euro, è firmato dall’ing. Alessio De Melas. Ad aggiudicarsi i lavori, tra le 35 ditte che complessivamente si erano presentate al bando, è stata la Cogeca di Albenga.