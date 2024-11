Sanremo, Festival Chitarristico: domani Eliot Fisk, Fabio Zanon e Giulio Tampalini

Dopo la giornata di oggi, che avrà come protagonisti nel pomeriggio (ore 18:00) i chitarristi Emanuele Buono e Nicolò Spera e questa sera (ore 21:00) i Maestri di Flamenco Manolo Franco, Juan Lorenzo, Mercedes Abenza e Lara Ribichini, il decimo Festival chitarristico internazionale «Città di Sanremo» (Ideatore e Direttore Artistico M° Diego Campagna) prosegue domani al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo con la giornata conclusiva. Anche sabato saranno due gli appuntamenti imperdibili: alle ore 18.00 si esibiranno Eliot Fisk (Chitarra) e Fabio Zanon (Chitarra), con la direzione del Maestro Damiano Tognetti.

Eliot Fisk è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi chitarristi della propria generazione; è stato recentemente insignito della “Croce di Santa Isabella La Cattolica”, ovvero la più alta onorificenza autorizzata dal Re di Spagna per i servigi resi alla musica spagnola. Nel corso della propria carriera si è esibito sia in recital per chitarra sola sia in duo con il celebre chitarrista spagnolo Paco Peña, presso le sale concertistiche più importanti che la tradizione musicale possa vantare. Fabio Zanon è uno dei chitarristi più importanti del nostro tempo. La sua registrazione del Concerto per chitarra di Francis Hime, registrata dal vivo con la San Paolo Symphony diretta da Alondra de la Parra, è stata nominata per il Grammy Latino 2011 come migliore registrazione classica. Di recente ha registrato il Concerto di Aranjuez di Rodrigo con la stessa orchestra. Il suo CD contenente le opere di chitarra complete di Villa-Lobos è stato premiato con il Bravo Prize in Brasile come "Miglior CD classico del 2010", e in quell'occasione è stato anche selezionato come Artista dell'anno.

Il secondo appuntamento della serata che concluderà questa edizione vedrà esibirsi nuovamente Eliot Fisk insieme a Giulio Tampalini (Chitarra), uno dei più talentuosi chitarristi italiani, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. Vincitore di alcuni dei maggiori concorsi di chitarra internazionali, tiene concerti da solista e accompagnato da orchestre sinfoniche in tutta Italia, Europa, Asia ed America. Nel 2008 ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano in onore del Papa.