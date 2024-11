Legittimo impedimento. Berrino (FdI): "Grave rifiuto a legale incinta da Tribunale Venezia"

“Trovo molto grave che un giudice del Tribunale di Venezia abbia impedito a una legale di poter esercitare un proprio diritto, avvalendosi di una legge dello Stato. Mi riferisco al caso della avvocato di Genova, incinta e prossima al parto, che si è vista negare la richiesta di legittimo impedimento. Ricordo che proprio due mesi fa in Senato è stata modificata la normativa obbligando il rinvio delle udienze del legale in gravidanza a partire dai due mesi antecedenti la gestazione e nei successivi tre. È una tutela del professionista, ma anche del cittadino rappresentato in sede legale da quel professionista. Averla negata va contro la legge e annuncio che andrò a fondo”.

Lo dichiara in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.