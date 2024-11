Sanremo: apertura Bando per la selezione delle iniziative culturali presso il Forte Santa Tecla.

È stato pubblicato in questi giorni il bando per la selezione delle iniziative culturali che si svolgeranno presso Forte Santa di Sanremo nel corso della prossima stagione dal 17 aprile 2025 al 05 ottobre 2025 e dal 04 dicembre al 25 gennaio 2026 (periodo indicativo di apertura).

Il bando, redatto da Direzione regionale Musei nazionali Liguria, organo del Ministero della Cultura, mira a raccogliere le proposte per eventi e manifestazioni da svolgersi a Santa Tecla, che intende proporsi anche per la prossima stagione quale luogo di cultura, teatro di sempre nuove iniziative. Come ogni anno le candidature ed i progetti saranno vagliati dal Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico, ed il termine per la presentazione sarà il prossimo 31 dicembre 2024.

Il Comitato, costituito dalla sinergia tra Direzione regionale Musei Nazionali Liguria e Comune di Sanremo, valuterà le proposte entro il 02 febbraio 2025, dandone tempestiva comunicazione ai proponenti.

La presentazione delle proposte dovrà pervenire alla Direzione regionale Musei Liguria a mezzo posta elettronica all’indirizzo drm-lig@cultura.gov.it o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo drm-lig@pec.cultura.gov.it.

Il bando completo è reperibile al seguente link https://fortesantatecla.cultura.gov.it/bando-per-la-selezione-delle-proposte-di-iniziative-da-svolgersi-a-forte-santa-tecla-2/ e sul sito internet di Direzione regionale Musei Nazionali Liguria.