Giovedì, due appuntamenti imperdibili al 10° festival chitarristico "Città di Sanremo": il programma

Dopo la prima giornata di oggi, che avrà come protagonisti nel pomeriggio (ore 18:00) i fratelli Elia e Ludovico Portarena e questa sera (ore 21:00) gli straordinari Al Di Meola, Peo Alfonsi e Sergio Martinez, il decimo Festival chitarristico internazionale «Città di Sanremo» (Ideatore e Direttore Artistico M° Diego Campagna) prosegue domani al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo.

Anche giovedì saranno due gli appuntamenti imperdibili: alle ore 15.30, in collaborazione con “I martedì letterari”, si esibiranno Xuanxuan Sun (Chitarra) e Xu Tuo (Chitarra), con la partecipazione straordinaria dello stesso Campagna. Xuanxuan Sun insegna presso la Facoltà di chitarra della Jilin University of Arts e si esibisce regolarmente in importanti concerti in tutta la Cina e all’estero. È considerata una delle più grandi esecutrici di chitarra nel suo paese. Xu Tuo è docente principale di chitarra al Beijing Central Conservatory e viene spesso invitato a tenere concerti e masterclass in tutto il mondo.

Il secondo, atteso appuntamento della giornata sarà alle ore 21.00 e vedrà esibirsi il Maestro Roberto Fabbri (Chitarra), Maurizio di Fulvio (Chitarra), Simona Capozzucco (Voce) e Ivano Sabatini (Contrabbasso). Roberto Fabbri si è esibito nelle più importanti sale e festival di tutto il mondo e, da più di 20 anni, è docente al Conservatorio Statale di Terni Giulio Briccialdi, dove è titolare della cattedra di chitarra classica. Inoltre collabora con Hal Leonard Europe con cui ha pubblicato oltre 40 libri. Il Maestro eseguirà un programma dedicato interamente alle sue Playlist uscite per Sony Music. Il concerto inizierà con una raffinata versione delle splendide melodie di Battisti a cui seguiranno famosi temi di musiche da film, fino ad arrivare alle sue composizioni originali. Fabbri si esibirà con la sua meravigliosa chitarra Ramirez Anniversario, lo stesso strumento usato dal grande Andrés Segovia.

“Il mio desiderio – afferma Roberto Fabbri – è quello di avvicinare il grande pubblico alla conoscenza della chitarra classica e del suo immenso potere evocativo, attraverso un programma accattivante e popolare”.