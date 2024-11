Giornata mondiale sulla lotta contro il diabete, il Lions Club Bordighera in prima linea (foto)

Il diabete è una delle malattie croniche più diffuse e in crescita nel mondo, con milioni di persone che ne soffrono e che spesso non ricevono una diagnosi precoce, colpisce la capacità del corpo di regolare i livelli di glucosio nel sangue, con gravi ripercussioni su vari organi e funzioni corporee. Esistono due tipi principali di diabete: il Tipo 1, (nel diabete tipo 1 il pancreas non è in grado di produrre insulina, riguarda circa il 5-10% delle persone affette da diabete e in genere insorge nell’infanzia o nell’adolescenza), e il Tipo 2, in cui il corpo non risponde correttamente all’insulina. Il Lions Club International ha da anni un impegno costante per sensibilizzare su questa condizione e supportare le persone colpite.

In occasione della Giornata Mondiale sulla lotta contro il Diabete, che si celebra il 14 novembre, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha aderito alle iniziative promosse a livello internazionale organizzando due “services”: proprio il 14 novembre effettuerà uno screening presso le classi quinte della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Bordighera, in collaborazione con l’associazione diabete giovanile ponente ligure, per individuare, il più precocemente possibile, bambini per i quali sarebbe bene approfondire i controlli per escludere, o confermare e attivare le terapie, la presenza di diabete di tipo1; domenica 17 novembre, insieme al Lions Club Bordighera Capo Nero Host e al lions Club Ufficiali D’Italia – Alpi Marittime, ci sarà la “Camminata per il diabete”, l’obiettivo della Camminata è promuovere uno stile di vita sano attraverso l’attività fisica, fondamentale per prevenire e gestire soprattutto il diabete di tipo 2, ci sarà la possibilità di misurare la glicemia alla partenza e all’arrivo dopo l’attività fisica, dimostrando l’efficacia, anche di una semplice camminata, per contribuire a tenere sotto controllo il livello di glicemia nel sangue; il percorso è accessibile a tutti, rendendo l’evento alla portata di persone di ogni età e livello di preparazione fisica.

L’appuntamento per partecipare alla “Camminata Lions: se ti muovi il diabete si ferma”, è a CAMPOROSSO Mare, foce del Nervia, largo Fabrizio De André alle alle 9:30, con misurazione della glicemia per tutti (alla partenza preferibilmente a digiuno) dalle ore 9:15 fino alle 13:00.