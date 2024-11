Ventimiglia: giovane minaccia di far saltare la casa, l'intervento è stato curato da un Carabiniere specializzato in 'negoziazione'

La mediazione e convincere il giovane, che minacciava di far esplodere la sua abitazione di Ventimiglia, a desistere dal suo intento è stata di un Maresciallo del Comando Provinciale di Imperia specializzato ‘Negoziatore’. Il militare dell’Arma, infatti, ha seguito specifici corsi di formazione all’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dei Carabinieri.

Ieri pomeriggio, nella città alta, un 30enne con qualche problema mentale ha messo in apprensione i vicini, minacciando di far saltare l’appartamento dove vive, con la bombola del gas. L’uomo, già seguito dai servizi sociali, ha iniziato ad urlare di volerla fare finita ed i vicini, preoccupati per l’accaduto, hanno chiamato i Carabinieri.

Giunti sul posto il Maresciallo ha convinto l’uomo a desistere e, dopo averlo calmato, i colleghi lo hanno affidato ai sanitari per le cure del caso.

Per garantire l’assetto di sicurezza e predisporre un eventuale intervento risolutivo è intervenuta anche una pattuglia della Squadra Operativa di Supporto del 2° Battaglione Carabinieri ‘Liguria’ composta da quattro militari con equipaggiamenti speciali per interventi risolutivi e formati presso il Gis.