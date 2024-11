Con il decreto del subcommissario per l’Ato idrico Cecilia Brescianini confermata l'entrata di Acea Molise Srl in Rivieracqua

Con decreto del subcommissario per l’Ato idrico Cecilia Brescianini Acea Molise Srl è la società aggiudicatrice della gara a doppio oggetto per il socio privato di minoranza di Rivieracqua.

L'importo contrattuale è stato fissato in base al valore della produzione del servizio idrico integrato di Rivieracqua, pari a oltre un miliardo e 75 milioni di euro; al valore delle opere e degli interventi, individuato come somma degli investimenti comprensivi della componente finanziata con contributi pubblici pari a 159 milioni di euro; al valore delle prestazioni accessorie a carico del socio privato per la componente “servizi già in parte affidati all’esterno” e “servizio bollettazione” pari a 8 milioni e 675 mila euro e al valore stimato delle prestazioni accessorie pari a 155 milioni e 499 mila euro.

Le aziende in corsa erano tre: Acea Molise srl di Termoli, A2A Ciclo idrico spa di Brescia e la genovese IRETI spa, appartenente al gruppo IREN. In un primo momento l’offerta di Acea Molise srl era risultata anomala “sia per l’offerta tecnica e sia per l’offerta economica”. Le integrazioni fornite dalla società sono state considerate “confacenti al dettato normativo” e nella seduta dell’11 novembre la commissione giudicatrice ha confermato la società come aggiudicataria del servizio.

L’ingresso del nuovo socio privato con il 48% del pacchetto azionario di Rivieracqua spa sarà formalizzato entro l’anno nell’assemblea dei soci già fissata il 12 dicembre, data dalla quale la spa diventerà a tutti gli effetti una società mista pubblico-privata.