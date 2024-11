Sanremo celebra il successo del WSOP Circuit al Casinò: Mario Perati trionfa nel Main Event (Foto)

Il World Series of Poker Circuit (WSOP) ha portato a Sanremo un evento di grande prestigio, attirando giocatori da tutta Europa al Casinò della città, che si è trasformato nel palcoscenico ideale per uno dei tornei più importanti della stagione. La vittoria è andata a Mario “Supermet” Perati, già vincitore di due Ring WSOP, che ha conquistato il suo terzo anello in un crescendo che ha entusiasmato spettatori e appassionati.

Perati ha prevalso su un field di 1.050 partecipanti, portandosi a casa un primo premio di 123.140 euro e un lussuoso cronografo B.R.M. del valore di 7.000 euro, simbolo di un successo che lo colloca tra i migliori giocatori italiani nel panorama internazionale. Il montepremi complessivo del torneo, ben 888.300 euro, è stato suddiviso tra i finalisti, con il runner-up francese Hervé Gouzil che ha portato a casa 100.000 euro dopo un lungo e combattuto testa a testa con Perati.

L'evento, che ha registrato una partecipazione senza precedenti, ha rappresentato un importante ritorno di immagine per Sanremo e il suo Casinò, confermando la città come punto di riferimento per il poker di alto livello. Perati ha dimostrato una grande abilità tattica, impressionando per la maturità e la solidità del suo gioco, spesso caratterizzato da coraggiose 3-bet preflop e mosse strategiche. Gouzil, che già in passato aveva ottenuto un secondo posto a Sanremo, ha optato per un approccio solido e conservativo che lo ha portato vicino alla vittoria.

Al terzo posto si è piazzato Matteo Sbrana, autore di una performance notevole, che ha saputo gestire con intelligenza le sue risorse nel tavolo finale, dove ha affrontato giocatori di altissimo livello. Tra gli altri finalisti, spiccano Francesco Delfoco, che si è difeso con uno stack limitato fino alla fine del Day 2, e Francesco Di Domenico, già noto per i suoi successi internazionali, che ha terminato al quarto posto.