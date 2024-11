CNA Imperia sostiene il Christmas Workshop di Badalucco: creatività e gusto per un Natale unico

Domenica 24 novembre presso il ristorante Umami di Badalucco è in programma 'Christmas Workshop' di CNA Imperia.



“Un evento che unisce artigianato e cucina – spiegano dall’associazione -, creato da due giovani talenti del territorio, membri della nostra associazione, e destinato a far vivere ai partecipanti un'esperienza unica e immersiva nel vero spirito natalizio.

Un laboratorio di Natale all'insegna della creatività

Dalle ore 16.00 alle 19.00, sotto la guida esperta di David Ferrarese, rinomato liutaio e artigiano locale, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare l'arte della decorazione natalizia. David, noto per la sua maestria nella lavorazione del legno e per la creazione di strumenti musicali unici, metterà a disposizione la sua esperienza per insegnare tecniche artigianali con cui trasformare materiali semplici in decorazioni natalizie personalizzate, eleganti e intrise di significato.

Degustazione gourmet per concludere in bellezza

Al termine del laboratorio, sarà il momento di rilassarsi e celebrare con un aperitivo degustazione preparato dallo chef Matteo D’Elia, del ristorante Umami. Matteo, che vanta un background internazionale con esperienze a Parigi e in Inghilterra, delizierà i presenti con una serie di assaggi ispirati al concetto di "umami" – il gusto perfetto che equilibra dolce, salato, amaro e aspro – utilizzando ingredienti selezionati e tecniche culinarie all'avanguardia.

Una collaborazione d’eccellenza a Badalucco

Questo evento rappresenta una splendida collaborazione tra due eccellenze locali: David Ferrarese, giovane artigiano che ha scelto di portare la sua passione per la liuteria nel cuore del borgo di Badalucco, e Matteo D’Elia, chef visionario che ha fatto del suo ristorante un punto di riferimento per la gastronomia d’eccellenza. CNA Imperia è orgogliosa di supportare queste realtà, che con passione e dedizione portano avanti l'artigianato e la cultura enogastronomica del territorio.

Prenotazioni e informazioni

Il Christmas Workshop è un'opportunità imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza natalizia diversa, intima e ricca di creatività. I posti sono limitati per garantire un’esperienza personalizzata. È possibile prenotare contattando David Ferrarese al numero +39 350 1296177 o inviando un messaggio su Instagram @freewood_designs.

Prezzo: 75 euro a persona (comprensivo del laboratorio e dell’aperitivo).

Data: Domenica 24 novembre 2024

Orario: 16.00 - 19.00 (workshop) + aperitivo

Luogo: Ristorante Umami, Badalucco

CNA Imperia invita tutti a partecipare a questa straordinaria occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia, scoprire l’arte della decorazione fatta a mano e gustare le delizie culinarie del territorio, in un contesto unico che celebra la creatività e la passione per il saper fare artigianale”.