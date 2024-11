Chi è il Team Zucconelli di Sanpaolo Invest?

Il Team Zucconelli è un Team di Consulenza Finanziaria e Patrimoniale della Divisione Private Advisory della rete Sanpaolo Invest con base a Torino. Il Team è composto da Ivano Zucconelli, Consulente Finanziario e Patrimoniale con esperienza trentennale, e due Consulenti Finanziari con esperienze internazionali: Valeria Giannoli e Andrea Colantonio.

Perché organizzate eventi a tema finanziario e patrimoniale a titolo gratuito?

Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione le nostre competenze e conoscenze per far sì che le persone possano essere più consapevoli delle loro decisioni economico-finanziarie. Inoltre, grazie alla continua interazione che abbiamo con gli investitori, abbiamo raccolto moltissime tematiche che reputiamo poter essere di interesse generale sul mondo della finanza, degli investimenti e della pianificazione finanziaria. Ecco perché dedichiamo degli eventi esclusivi per trattare i temi di più largo interesse per gli investitori e per gli appassionati del mondo della finanza e dei mercati finanziari.

Qual è il vostro prossimo evento?

Il nostro prossimo evento si terrà il 28 Novembre alle ore 18:00 presso Accademia Albertina di Belle Arti, in via Accademia Albertina 6, 10123 a Torino. Questo evento è intitolato: “Fotografia e Finanza: tra concetti e analogie” e sarà fatto in collaborazione con la fotografa professionista esperta in ritratti Ivana Sunjic.

Per iscriversi, basta cliccare al seguente link: https://www.teamzucconelli.it/eventdetails/fotografia-e-finanza-tra-concetti-e-analogie

Cosa vi ha spinti ad organizzare un evento sul tema Foto e Finanza?

Abbiamo organizzato l’evento “Fotografia e Finanza: tra concetti e analogie” per offrire un’occasione unica di esplorare la finanza, gli investimenti e la pianificazione finanziaria da una prospettiva originale e stimolante. Il nostro obiettivo è sempre quello condividere competenze e conoscenze, per aiutare le persone a prendere decisioni economico-finanziarie più consapevoli. La nostra esperienza con gli investitori ci ha permesso di individuare argomenti di grande interesse e utilità che riteniamo possano avvicinare il pubblico al mondo della finanza in modo accessibile e coinvolgente, utilizzando analogie con la fotografia per rendere i concetti più comprensibili e tangibili.

Infatti, è sorprendente quanti punti in comune questi due mondi possono avere e vista l’intesa con Ivana Sunjic abbiamo subito capito che avremmo potuto creare qualcosa di unico e che potesse far emergere questi due mondi che sembrano molto distanti quando in realtà condividono molteplici aspetti.

Iscrivetevi per scoprire di più sull’arte della fotografia e per farvi appassionare ai concetti finanziari spiegati in modo accessibile e interattivo.

