Tragedia ad Airole: giovane di 23 anni muore folgorato mentre usa il phon in bagno

Un drammatico incidente domestico è costato la vita a un ragazzo di 23 anni ad Airole, in via Madonna. Il giovane è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione, dove è rimasto folgorato tra le 19 e le 20 mentre utilizzava un asciugacapelli in bagno. La scarica elettrica ha provocato un arresto cardiocircolatorio, che purtroppo gli è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Anche i carabinieri sono giunti sul luogo della tragedia per compiere tutti gli accertamenti necessari a chiarire le circostanze dell'incidente e verificare eventuali cause alla base della scossa.