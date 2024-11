Anche sulla nostra provincia è arrivato il primo freddo: temperature anche sotto lo zero e neve nel basso Piemonte (Foto)

Primo ‘sotto zero’ per le temperature in provincia di Imperia. Il preannunciato calo delle temperature, avvertibile in tutta la provincia, ha portato la prima minima da brividi anche se come sempre capita in questi casi, registrata ai 1.800 metri di Poggio Fearza, dove si trova una delle tante stazioni di rilevamento della rete Omril di Arpal.

Sotto zero si, ma non più di tanto visto che la minima si è attestata a -0,7 gradi ma anche le temperature meno in quota di questa mattina hanno confermato il freddo che si sente in tutta la provincia. A Colle di Nava, infatti, si sono toccati i 2,9 gradi mentre a Colle Belenda e gouta, rispettivamente 3,3 e 3,7. Quindi troviamo Verdeggia 4,4, Pieve di Teco 5,3, Borgomaro 6,2, Triora 6,3, Rocchetta Nervina 6,4, Bajardo 6,7, Pigna 7,9, Pornassio 8,2, Dolcedo 8,3, Airole 8,5, Ranzo 10, Seborga 10,3, Diano Castello 10,4. Sulla costa temperature un po’ più alte ma sempre tendenti al ribasso con Cipressa 11,9, Ventimiglia 12,3, Imperia 13,1 e Sanremo 13,9.

Anche quelle di mezzogiorno sono sempre piuttosto basse con Poggio Fearza che non sale sopra lo zero (-0,3) ed anche le altre sono sempre piuttosto basse, tra i 6 di Nava, i 7,8 di Bajardo, 9 a Triora e via via arrivando alla costa dove Imperia segna 14,1, Sanremo e Ventimiglia 15,4.

Il fronte freddo che arriva dal Nord, sta portando le prime nevicate della stagione nel basso Piemonte e nella vicina provincia di Cuneo. Le precipitazioni ‘bianche’ cenderanno di quota fino agli 800 metri sul cuneese, localmente anche più in basso. Gli accumuli di neve previsti sono di 10/15 cm. Sta nevicando da questa mattina sulle principali stazioni sciistiche del cuneese, ovvero a Limone, Artesina e Prato Nevoso. Nessuna precipitazione nevosa, per il momento, a Monesi.

Non si registrano precipitazioni, per ora sulla nostra provincia con il vento che sta aumentando, anche se per il momento non supera i 20/30 km/h. Nelle prossime ore è previsto un lieve aumento della forza, intorno ai 40/45 km/h. Qualche scarsa pioggia potrebbe presentarsi nel corso della giornata. Domani è previsto un miglioramento con il lieve calo delle temperature minime ma, grazie ad una maggiore insolazione, anche un aumento di quelle massime.