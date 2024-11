A Taggia il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: Bice Manzo eletta come sindaca, Tommaso Lanteri il vice (Foto)

Aria di futuro. Nella sala consiliare del Comune di Taggia, gli studenti delle scuole primarie Pastonchi, Mazzini e Soleri si sono riuniti per eleggere il sindaco e il vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, composto dagli alunni delle classi quarte e quinte elementari. L’iniziativa ha coinvolto le scuole di Arma di Taggia, Levà e Taggia, offrendo ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza formativa sul funzionamento della vita amministrativa. Alla fine Bice Manzo è stata scelta come nuova sindaca del Ccr, mentre Tommaso Lanteri come suo vice.

Presenti in sala il sindaco di Taggia, Mario Conio, gli assessori comunali Barbara Dumarte e Manuel Fichera, e Alessandra Borfiga, dipendente comunale incaricata di supportare il consiglio dei ragazzi. Accanto a loro, le docenti Micaela Marmo, Francesca Bertini e Valeria Lanteri hanno seguito i lavori del consiglio, contribuendo a spiegare il processo di elezione e a guidare i giovani studenti nel loro primo passo nella vita civica.

Questa iniziativa, che a Taggia ormai si ripete da ben 18 anni, ha fornito ai giovani studenti l’occasione di discutere, collaborare e prendere decisioni, favorendo un primo approccio consapevole alla cittadinanza attiva e alla responsabilità pubblica. L’elezione del sindaco e del vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stata una giornata all’insegna dell’educazione civica, destinata a lasciare un segno indelebile nei giovani rappresentanti di Taggia.

Ecco il Consiglio Comunale dei Ragazzi:

Martina Schiavi, Paolo Lucchese, Elia Guardiani, Basma Habibi, Bice Manzo, Beatrice Verta, Kira Sidletska (scuola Primaria Arma di Taggia); Giovanni Arnaldi, Matilde Cosentino, Camilla Provveduto, Mattia Ozenda, Giorgia Romeo, Camilla Rodi, Tommaso Lanteri (scuola Primaria Levà); Serena Bianco, Caterina Siffredi, Luca Lanfranchi, Fjodor Sharka, Alice Panizzi, Letizia Martino, Alessio Agnone (scuola Primaria Taggia).