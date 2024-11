Bordighera, 5 appartamenti del Comune verranno ristrutturati e dati a famiglie disagiate

Grazie ad un finanziamento PNRR, cinque appartamenti di proprietà del Comune di Bordighera, che ad oggi sono liberi e in disuso, saranno ristrutturati, riqualificati e riarredati; dopo i lavori saranno destinati al servizio di accoglienza di persone in condizioni di disagio ed estrema marginalità.

Il progetto è stato approvato e presentato al Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali dall’Ambito Territoriale Sociale n. 1 Ventimigliese nel 2022 ed è stato seguito per la città delle palme dall’allora Assessore Stefano Gnutti e dall’attuale Assessore Martina Sferrazza. Vi rientrano, in particolare, le cinque unità abitative sul territorio di Bordighera che saranno riqualificate e ulteriori due alloggi presi in locazione sul comprensorio di competenza dell’ATS per essere messi a disposizione di chi si trovi in difficoltà. Si potrà così dare una risposta tempestiva a emergenze improvvise e garantire accoglienza temporanea in attesa di soluzioni di più lungo termine.

Il finanziamento comunitario è pari a € 710.000 complessivi: € 500.000 sono destinati agli interventi infrastrutturali sugli appartamenti e € 210.000 alla gestione degli stessi, che avverrà tramite Organizzazione Caritas Intemelia e CSD Diaconia Valdese.

Il progetto dovrà essere attuato entro il 31 marzo 2026.

“Una iniziativa di concreta solidarietà, realizzata in sinergia con tutto l’Ambito Territoriale per sostenere coloro che, spesso improvvisamente, vivono un momento di fragilità e si trovano privi di un fondamentale punto di riferimento come di fatto è la propria casa”, commentano Martina Sferrazza e Stefano Gnutti. “Con queste risorse PNRR saranno realizzati lavori che il Comune non avrebbe potuto finanziare in tempi così rapidi con fondi propri. Un ringraziamento a tutti i soggetti dell’ATS, a Organizzazione Caritas Intemelia e CSD Diaconia Valdese: insieme possiamo supportare esigenze di accoglienza che non possono essere ignorate”.

Gli appartamenti sono ubicati a Borghetto San Nicolò (tre), via Arziglia e via Sant’Anna.