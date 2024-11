Cosa succederà alle cripto dopo la vittoria di Trump?

In questo ciclo elettorale, l’industria delle criptovalute ha investito oltre 100 milioni di dollari in tutto il paese, cercando di aumentare la rilevanza delle criptovalute, rendendola una questione elettorale. Lo scopo era quello di far sì che salisse alla carica presidenziale un candidato pro-cripto. Con la vittoria del candidato repubblicano Donald Trump, che quest’anno ha lodato pubblicamente Bitcoin, le speranze dell’industria si sono avverate.

Mentre i numeri di Trump crescevano martedì notte, durante il conteggio elettorale, Bitcoin ha raggiunto un nuovo ATH, superando i 75.000 dollari e non si è fermato, mostrando una crescita notevole rompendo la resistenza. Prima di vedere una correzione, ha toccato 76.850$ e al momento è di nuovo in rialzo a 76.264$.

Alla luce di questi risultati, gli appassionati sono sicuri che l’amministrazione Trump ridurrà la regolamentazione dell’industria. Inoltre, un Congresso favorevole potrebbe approvare leggi che consentiranno al settore di crescere ulteriormente. Una buona notizia anche per le prevendite come Pepe Unchained che continua a evolvere il suo progetto attirando nuovi finanziatori.

Il sostegno di Trump per le criptovalute

Trump è sostanzialmente un imprenditore e conosce bene i mercati e l’importanza di una libera economia. Molti sostenitori delle criptovalute hanno preferito Trump a Harris per questa e tante altre ragioni. Quest’anno, Trump ha parlato positivamente delle criptovalute durante la campagna elettorale, nonostante per anni abbia espresso scetticismo. Alla conferenza sul Bitcoin, tenutasi lo scorso luglio a Nashville, Trump ha proposto l’idea di istituire una riserva federale di Bitcoin. Sottolinendo l’importanza di portare più operazioni di mining di Bitcoin negli Stati Uniti.

Ancor più importante, Trump ha promesso di rimuovere Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission (SEC), che ha avviato numerose cause contro progetti cripto per presunte violazioni delle leggi sui titoli.Il mandato di Gensler scade nel 2026, ma alcuni analisti si aspettano che si dimetta quando Trump entrerà in carica, come hanno fatto i presidenti precedenti della SEC quando il Presidente che li ha nominati ha perso le elezioni. Un cambiamento alla guida della SEC potrebbe aprire le porte a molti più prodotti cripto nei mercati finanziari principali.

Molti appassionati di criptovalute sono anche entusiasti dell’alleanza di Trump con Elon Musk, che ha a lungo sostenuto le criptovalute sui social media. La notte delle elezioni, DOGE, la moneta meme preferita da Musk, è salita del 25%, raggiungendo 0,21$.

Al netto di questi ottimi indicatori, però, il futuro delle criptovalute nell’era Trump è tutt’altro che garantito. I prezzi delle criptovalute sono altamente suscettibili agli eventi globali e alle tendenze macroeconomiche più ampie. Resta comunque incerto quanto Trump sia davvero impegnato verso le criptovalute e se manterrà le sue promesse all’industria. Per ora, però, la maggior parte degli analisti crede che un trend rialzista sia imminente. E quale momento migliore per investire in criptovalute, puntando magari a token non ancora lanciati sul mercato con un ampio potenziale di crescita? Tra questi spicca Pepe Unchained, che mira a trasformare il segmento delle meme coin.

