Ventimiglia: trentenne rimane incastrato in auto in seguito a un incidente, liberato dai Vvf (Foto)

Un ragazzo di circa trent'anni nel corso della notte ha perso il controllo della propria automobile, girandosi su se stesso e andndo a schiantarsi contro il guard rail di Corso Genova a Ventimiglia.

In seguito all'incidente il giovane, risultato poi positivo all'alcol test, è rimasto incastrato all'interno del veicolo, tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Il fatto ha provocato la chiusura della strada per circa due ore. Una volta liberato, il trentenne ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto intervenuti vigili del fuoco, Croce verde, automedica Alfa 3 e forze dell'ordine.