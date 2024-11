Triora investe 50mila euro nell’efficienza energetica: nuova tettoia per pannelli solari

Il Comune di Triora ha approvato un importante progetto di efficientamento energetico, destinato a migliorare la sostenibilità energetica delle proprie strutture pubbliche. Grazie a un finanziamento di 50.000 euro, stanziato dal Ministero dell’Interno, verrà realizzata una nuova tettoia appositamente progettata per ospitare pannelli fotovoltaici, ampliando così l’attuale impianto energetico comunale.

La Giunta Comunale, riunitasi lo scorso 12 settembre, ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo, sviluppato dall’architetto Mirko Natta. Il progetto prevede la costruzione di una tettoia posizionata su uno degli edifici comunali, scelta fatta per ottimizzare la produzione di energia pulita sfruttando il sole come fonte naturale e rinnovabile.

L’obiettivo principale di questo intervento è ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici di Triora, attraverso una struttura pensata per accogliere moduli fotovoltaici. Questo progetto rappresenta un passo importante per il comune, che intende contribuire in modo concreto alla transizione ecologica e al contenimento dei costi energetici per la pubblica amministrazione.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Decreto del Ministero dell’Interno, che assegna contributi per opere pubbliche destinate all’efficienza energetica e alla sostenibilità nei comuni fino a 20.000 abitanti. Rientra, inoltre, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mira a incentivare interventi di sviluppo sostenibile su tutto il territorio italiano.

Oltre alla realizzazione della tettoia, il programma comprende una serie di studi tecnici e relazioni specifiche che garantiscono la stabilità e sicurezza dell’intervento. Tra questi, figurano la relazione tecnico-illustrativa, la relazione geotecnica delle fondazioni, e il calcolo dei materiali. Sono previsti anche un piano di manutenzione e una relazione geologica, finalizzati a mantenere nel tempo la funzionalità e sicurezza della struttura. L’intervento si inserisce nel bilancio comunale previsto per il triennio 2024-2026, e il Comune si è impegnato a portare a termine i lavori entro il 2025, in linea con i requisiti del finanziamento.