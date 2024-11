Speciale weekend: Olioliva ‘pigliatutto’, ma anche molti altri suggerimenti su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

È tempo di olio nuovo. Sapori e profumi d’autunno tornano protagonisti a Imperia, in una manifestazione che accoglie prodotti e atmosfere dell’entroterra del ponente ligure. Si tratta dell’edizione ‘Olioliva 2024’, in programma sino a domenica 10 novembre. Il centro storico di Imperia Oneglia si trasforma ancora una volta nella capitale dell’olio extravergine di oliva, con i portici, le vie e le piazze invasi da stand in cui si potranno assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra e non solo.



Olio appena franto dai produttori locali da conoscere e confrontare, ma anche pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata. Si tratta dell’evento principe dell’autunno ligure, manifestazione in grado di calamitare nei tre giorni centinaia di espositori e migliaia di visitatori: una passeggiata tra i produttori d’olio con l’extravergine appena franto e l’offerta di prodotti tipici ma anche laboratori di cucina, mostre, convegni, musica, animazione nel cuore della città. Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica. La provincia di Cuneo con cui l’Azienda Speciale Riviere di Liguria ha stretto interscambi e sinergie per promuovere le rispettive rassegne sarà presente a Olioliva 24 con il Consorzio della salsiccia di Bra.

Il menù delle degustazioni alla Festa dell’olio nuovo è variopinto: dall’extravergine monocultivar taggiasca, ai vini del territorio, dalla focaccia alla farinata ligure, dalle ostriche spezzine al cefalo preparato dall’ittiturismo ‘Pingone’ - l’imbarcazione imperiese testimonial dell’ittiturismo, formula particolarmente gradita ai turisti cui viene offerta la possibilità di pranzare a bordo col pescato del giorno – ai dolci tipici del territorio.

Olioliva 2024 ha in serbo molte altre sorprese. I cooking show, lo street food (in Largo San Francesco), i laboratori didattici, le proposte del mondo della scuola e del Polo Universitario di Imperia, il Salotto Letterario e il tradizionale Concorso Fotografico del Circolo Castelvecchio.

Ed ancora un ampio programma di intrattenimento con esibizioni di danza, teatro, musica e animazione per i più piccoli. Infine la classica Maratona di Olioliva, una grande festa per atleti e famiglie con riconoscimenti e premi per tutti. La brochure con il programma scaricabile a questo link

Musica e beneficenza sono gli ingredienti dello spettacolo in programma questa sera sempre a Imperia, alle 21.15, nell’Auditorium della Camera di Commercio che, con la direzione artistica di Eugenio Ripepi vedrà sfilare cantanti e musicisti e servirà a raccogliere offerte a favore della Croce Bianca per l’acquisto della sede. I protagonisti di ‘Dall’Italia alle Americhe’ saranno Francesco Filizzola in collaborazione con l’attrice Luce Cardinale e i maestri Stefano Serafini (tromba), Mauro Giubbotti (pianoforte) e Pasquale Montuori (percussioni).

L’evento ripercorre, attraverso la musica il dramma dell’emigrazione italiana verso le Americhe, raccontando le speranze e le paure di chi lasciava la propria terra. Il gruppo si è esibito in ogni parte del mondo, principalmente in Inghilterra , anche alla presenza del principe Carlo.

Ingresso 20 euro.



Ancora uno spettacolo di beneficenza è quello proposto questo pomeriggio alle 18 dall’Orchestra Sinfonica al Teatro del cinema Centrale di Sanremo dal titolo ‘Dalla Spagna per violino e per orchestra’. Un evento messo in campo con il fine di utilizzare l’intero incasso per acquistare nuovi strumenti per le bande musicali della Comunità Valenciana. Un’attività che sarà svolta in coordinamento con Daniela González, presidentessa della ‘Federació de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana’. Il programma della serata si aprirà con le musiche del violinista e compositore Pablo de Sarasate per poi prosegure con le melodie del compositore Manuel de Falla.



Spazio anche a spettacoli teatrali. Oggi saranno ospitati a San Lorenzo al Mare e a Diano Castello, domani a Imperia e Taggia.



‘Il Dissoluto… Dissolto’ è il titolo della commedia scritta e diretta da Giorgia Brusco con Enrico e Gbriele Manfredini e con la partecipazione del M° Massimo Dal Prà al pianoforte in programma questa sera alle 21 al Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare.

Spettacolo innovativo che unisce il Teatro all'Opera Lirica, attraverso una storia moderna e divertente In cui musica e azione scenica ciascuna mai fine a sé stessa si intersecano e si completano.

Cosa succederebbe se Don Giovanni si trovasse catapultato al giorno d'oggi? Da questa domanda prende le mosse il testo comico, scritto da Giorgia Brusco vincitrice, tra gli altri, del premio alla drammaturgia ‘M. Fratti’ di New York.



Terzo appuntamento, questa sera alle 21, per la stagione teatrale organizzata dal Comitato Provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). A salire sul palco del Teatro Concordia di Diano Castello sarà la Compagnia Stabile Città di Sanremo con la commedia dialettale ‘...Un paciügu eleturale’, di Alexandre Bisson - traduzione Anna Blangetti per la regia di Sergio Giovannini (ingresso libero).

La commedia è ambientata in una ricca villa della Sanremo del 1913, un periodo in cui i fasti dell’antica nobiltà sono ancora vivi e i più ‘benstaghenti’ possono condurre una piacevole vita, con serate mondane nei caffè e spettacoli al teatro Principe Amedeo. Tutti, tranne il Conte Amedeo Rebaudo, costretto dalla suocera ad una vita quasi monastica, finché l’arrivo di un amico e delle elezioni non offrono una imprevista scappatoia…



Domani al Centro yoga di Imperia, in via Diano Calderina 1, alle ore 17.15, l’appuntamento è con il dramma ‘Malacarne’ tratto dall'omonimo saggio di Annacarla Valeriano sulla condizione femminile all'interno degli istituti manicomiali tra la fine dell'800 e il periodo fascista. Lo spettacolo è messo in scena dagli attori del Gruppo Teatrale l'Attrito.



Spostandoci a Taggia si potranno fare due risate con la commedia dialettale ‘A Lüna Bona’ messa in scena dalla Compagnia Teatro Otto di Soldano. L’appuntamento è alle 15.15 presso il Teatro parrocchiale di Arma.

La difficoltà di comunicazione fra i componenti di una famiglia impedisce di poter condividere eventi e necessità in modo sereno e nella maniera più logica. Questo fa sì che si arrivi a compiere scelte insensate, che portano a situazioni paradossali…



Due sono le presentazioni librarie: la prima oggi nella città di confine e la seconda domani a Sanremo.



Al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, oggi alle 15, sarà ospitata la presentazione del libro 'La tela dell’Anima', della giornalista e docente di Ventimiglia Donatella Lauria.

La storia del viaggio interiore di Lorenzo, alla scoperta di sé, diviso tra due nature, corporea e spirituale, in cerca di una riconciliazione, verso la strada che porta al suo nome.



Sarà Patrizia Massano con la presentazione di ‘Patty alla scoperta di Alfred Nobel’ ad inaugurare gli incontri di ‘Sa(n)remo Lettori Junior’ domani, domenica 10 novembre, alle 16.30, a Villa Nobel (sala interna). Il libro ‘Patty alla scoperta di Alfred Nobel’ viene presentato al pubblico per la prima volta e, in anteprima nazionale, anche la versione in lingua svedese, con l’intento di rendere ancora più solidi i legami con la Svezia e promuovere una delle perle della riviera di ponente.

La presentazione prevede la partecipazione della professoressa Francesca Rotta Gentile e di Loredana Pippione, docente di lettere dell’istituto Pastonchi di Riva Ligure, laureata in letteratura contemporanea con il professor Boero, esperto di letteratura giovanile a livello internazionale. Da anni Loredana Pippione si interessa di letteratura per l’infanzia e di animazione e promozione della lettura. Ingresso libero con prenotazione a questo link.

Concludiamo con proporre due eventi nell’entroterra.

Domani Bajardo raddoppia le sue proposte per vivere una giornata dedicata alla scoperta della cultura celtica e del lato oscuro dell'anno: durante tutta la giornata i partecipanti saranno accompagnati da Efrem Briatore, guida ambientale escursionistica della Regione Piemonte, e da Federica Cosentino, ricercatrice della storia e delle tradizioni antiche celtiche e native europee. L’evento, organizzato dall’associazione La Ghilda, propone una passeggiata nei boschi per parlare di come gli antichi celebrassero lo scorrere del tempo e quelle che per loro erano le due feste invernali: Samhain e Imbolc. Si abbracceranno anche argomenti più ampi: la tradizione e la vita celtica, la filosofia dei nostri antenati e la loro visione della vita e della morte. Il ritrovo è fissato alle 10.00 nella piazza Parrocchiale, seguirà la camminata nel bosco adatta a tutti. La giornata si concluderà intorno alle 17.00.

Dalle 17.30, sulla Terrazza delle Alpi, vicini alla Chiesa Vecchia, si darà inizio alla seconda iniziativa: un pomeriggio con osservazioni astronomiche guidate ai telescopi e ad occhio nudo per ammirare luna e pianeti. Partecipazione ad offerta libera, prenotazione su WhatsApp al +39 348 552 0554.

A Ceriana domani ritorna la ‘Festa de Rustie’. L’appuntamento d'autunno per le vie del paese prenderà il via alle 9 del mattino con il mercatino artigianale per giungere a pranzo con lo street food e le caldarroste il tutto allietato dalla musica dei ‘Cavalli di Battaglia’.



Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni

