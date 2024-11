Quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana: a Roma per definire gli ultimi accordi

Il Direttore artistico, il cantautore toscano Fabrizio Venturi, ha le idee molto chiare relativamente alla realizzazione dell'edizione 2025 del Festival della Canzone Cristiana, che, secondo gli addetti ai lavori, sicuramente sarà più coinvolgente in quanto rinnovata, ma sempre all’insegna della nuova evangelizzazione e della lode al Signore attraverso la musica.

"Vi saranno ospiti di calibro nazionale ed internazionale" ha dichiarato Venturi in un' intervista radiofonica, oltre alla conduzione, che potrà avvalersi di tre personaggi della televisione nazionale, con i quali ha già parlato ed ottenuto la loro disponibilità per la co-conduzione della quarta edizione della kermesse musicale cristiana. "Il 13 novembre a Roma stipuleremo l’accordo più rilevante sinora realizzato per il Festival", ha, con fierezza, comunicato il Direttore artistico della comunicazione televisiva.

Si può affermare che il Festival della Canzone Cristiana è una continua scalata al successo e ne vedremo delle belle anche nel prossimo mese di febbraio. Sicuramente esso è il riferimento più rilevante della Christian Music che si realizza in Italia, capace di offrire grande visibilità e opportunità discografiche agli artisti che vi partecipano.

Ormai il Festival della Canzone Cristiana di Sanremo è entrato nel mood mentale degli italiani, in quanto è un appuntamento annuo fisso come il Festival della Canzone Italiana. Un vero Festival nel Festival: infatti i due Festival, come nelle edizioni precedenti, si svolgono a Sanremo nel corso della stessa settimana.

Quest' anno ad unire ancor di più le due manifestazioni sarà il connubio dei relativi Direttori Artistici, Fabrizio Venturi e Carlo Conti, entrambi fiorentini. Sarà un caso? Certamente, ma chissà se tra i due non vi sia già stato uno scambio di telefonate.

"Non si muove foglia che Dio non voglia! E non vi è dubbio che chi canta prega due volte" con questa affermazione Venturi ha concluso l'intervista.