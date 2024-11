Sanremo: alla libreria Ubik di via Roma, disponibile per i più piccoli il libretto ‘Impariamo a non sprecare’

Da sabato 9 novembre, in occasione della Settimana ‘Io leggo perché’ (dal 9 al 17 novembre) e della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (dal 16 al 24 novembre), sarà disponibile gratuitamente, per piccoli lettori, il libretto ‘Impariamo a non sprecare’ presso la libreria Ubik in via Roma 91, a Sanremo.



"Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore opportunità - si spiega nel comunicato - per avvicinare i giovani lettori alla lettura, al rispetto dell’ambiente e al mangiare sano!

Grazie al supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, il libretto ‘Impariamo a Non Sprecare’ è stato presentato e illustrato in numerose scuole del territorio, riscuotendo grande entusiasmo tra studenti e insegnanti. Questo progetto, frutto del lavoro congiunto delle associazioni Centro di Aiuto alla Vita Aps e I Deplasticati o.d.v., è pensato per avvicinare i bambini delle scuole elementari a temi cruciali come la riduzione dello spreco, la gestione responsabile dei rifiuti, l'educazione alimentare.

Attraverso un linguaggio semplice e immagini coinvolgenti, il libretto ‘Impariamo a Non Sprecare’ si propone di sensibilizzare i più piccoli verso comportamenti sostenibili, trasmettendo l’importanza di un utilizzo consapevole delle risorse e di azioni concrete per proteggere l’ambiente.



Le scuole che fossero interessate ad una presentazione del libretto ‘Impariamo a Non Sprecare’ possono contattarci agli indirizzi email: cavsanremo@gmail.com o deplasticatisanremo@gmail.com”.