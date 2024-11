10° Premio Martino Finotto, a Camporosso la cerimonia di consegna (Foto)

A Camporosso va in scena il 10° Premio Martino Finotto. Si terrà domani, il 9 novembre, presso il centro polivalente G. Falcone.

Dalle 14.30 si potranno ammirare un'esposizione di veicoli storici e da competizione, una mostra di foto, quadri e altro a tema motoristico. Alle 16, invece, si svolgerà la cerimonia di consegna del 10° Premio Martino Finotto "Pilota gentleman del passato, del presente e del futuro" con la partecipazione e l'intervento di personalità del giornalismo e del motorsport nazionale e internazionale.

Per l'occasione verrà organizzata anche l'elezione del 'Best of show' con referendum pubblico. Dopo la proclamazione del 'Best of show' sia tra le auto che tra le moto verrà, infine, proposto un aperitivo, offerto dall'organizzazione, con i prodotti da forno di Brugaglie de Pan, panetteria-pasticceria di Camporosso.

Il Premio Martino Finotto è dedicato all'indimenticabile pilota nato a Camporosso nel 1933. Nel 1979 è stato campione europeo Touring Car. Nel medesimo campionato è arrivato 3º nel 1975, 5º nel 1977 e 4º nel 1978. Come proprietario del team, nel 1983 vinse il primo campionato mondiale Junior Group C, nonché il titolo World C2 1984, guidando con Carlo Facetti, socio e pilota della scuderia ed è arrivato secondo nel campionato IMSA Camel Lights del 1990 negli Stati Uniti.

Il tradizionale appuntamento autunnale rivolto a tutti gli appassionati degli sport motoristici e ai collezionisti di veicoli storici del comprensorio intemelio e non solo è organizzato dagli 'Amici delle Auto e Moto d'Epoca' di Camporosso, in collaborazione con gli Amici della Scuderia delle Palme.