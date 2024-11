Tappezzare le pareti con la carta da parati: quali sono i pro e i contro

Quando ci si accorge che è arrivato il momento di cambiare il volto di casa - una volta presa questa decisione, non dimentichiamolo mai, è importante fare il punto della situazione sulla normativa fiscale, che per il 2025 prevede diverse novità relative anche alla seconda casa - è naturale farsi domande anche sull’estetica delle pareti, aspetto fondamentale per l’estetica e l’atmosfera delle varie stanze.

Esistono diverse alternative da considerare, tra cui il ricorso alla carta da parati.

Rivestire le pareti con la carta da parati è una scelta sempre più popolare per chi desidera dare un’impronta unica alla propria casa; in molti casi si opta per carte da parati dal design originale che trasformano completamente l’aspetto degli ambienti.

Questo tipo di decorazione consente infatti di riprodurre motivi particolari o pattern esclusivi che spaziano dai disegni floreali ai temi astratti, personalizzando le stanze in modo rapido e creativo.

Ma quali sono i pro e i contro di questa scelta? Scopriamone assieme alcuni in questo articolo!

Carta da parati, una soluzione sostenibile per la tua casa

Uno dei principali aspetti positivi della carta da parati riguarda la possibilità di scegliere soluzioni sostenibili. Questo rivestimento, infatti, può essere reperito sul mercato in materiali naturali che vanno dal lino al cotone.

Un altro materiale naturale molto utilizzato in edilizia, ossia la cellulosa, è invece impiegato per il supporto.

La scelta perfetta per chi vuole arredare stupendo

Chi vuole arredare la casa con la certezza di stupire gli ospiti, può trovare, nella carta da parati, una soluzione fantastica. Questa alternativa per il rivestimento delle pareti può essere considerata a tutti gli effetti un elemento d’arredo.

Grazie alla possibilità di scegliere carte da parati con fantasie creative, a volte audaci e bizzarre, ma anche modelli con finiture materiche, i muri diventano protagonisti assoluti dell’ambiente.

Una scelta che dura nel tempo

La carta da parati, nel momento in cui ci si focalizza su prodotti di qualità, ha una durata che si aggira nell’ordine dei decenni. Si tratta di tempi che, anche con la massima cura, è impensabile quando si parla di tinteggiatura.

I principali contro della carta da parati

Uno dei principali contro che si possono apprezzare quando si sceglie la carta da parati è il costo. Per avere la certezza di un alto livello di qualità, è il caso di focalizzarsi su modelli con un prezzo che si aggira tra i 40 e i 45 euro al metro quadro.

Immaginando il caso di chi sceglie di procedere autonomamente per quanto riguarda l’applicazione, bisogna tenere poi presenti le spese per il materiale.

La colla, in media, costa 5 euro per un’estensione di 30 metri quadri.

Da non dimenticare, inoltre, è il primer per la preparazione del muro.

Se si opta per il fai da te, bisogna mettersi nell’ottica di possibili errori, con conseguente perdita di tempo e, molto spesso, con la necessità di ricomprare il materiale.

Il caso della tinteggiatura è molto diverso. Con una spesa iniziale per la vernice che si aggira attorno ai 40 euro, con il giusto mix tra precisione e pazienza è possibile ottenere ottimi risultati.

Un altro aspetto che, più che un problema, può essere definito una difficoltà, riguarda il fatto che, nel caso della carta da parati, è necessario rivolgersi, se si punta alla qualità, a negozi specializzati, online e non solo, che molto spesso richiedono giorni o settimane di attesa per la realizzazione di un prodotto personalizzato.

La vernice, invece, può essere reperita a dir poco rapidamente, presso negozi specializzati ma anche, in molti casi, al supermercato.

Ricordando che, quando si ha a che fare con la carta da parati, non ci sono più problemi, come in passato, di traspirazione, non resta che trovare la quadra giusta tra risparmio, tempo ed estetica e scegliere sulla base di questo aspetto.