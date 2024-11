Sanremo, successo per  "Dalla moda al cuore": all'insegna della moda e della solidarietà (foto)

Grande partecipazione, sia in termini di presenze che da un punto di vista emotivo, per il service "Dalla moda al cuore" che si è svolto lo scorso sabato 2 novembre, presso The Mall di Sanremo dove la giornalista, inviata Rai, Daniela Cuzzolin Oberosler ci ha trasportati con competenza, assoluta professionalità ed una giusta dose di leggerezza nel mondo della moda rendendolo accessibile anche ai non addetti ai lavori.

Questa interessantissima conferenza, insieme alla cornice che ha ospitato l’evento, sono state preziose per riuscire a trasmettere alcuni aspetti di normalità che qualsiasi donna vive ma che, generalmente, accantona o addirittura dimentica quando si trova ad affrontare sfide difficili come una diagnosi oncologica con tutto quello che ne segue fisicamente e psicologicamente.

Lo scopo del service, che vuole essere di supporto nell’affrontare alcuni effetti collaterali delle terapie chemioterapiche e/o radioterapiche, è stato vissuto da tutti con l’importanza che merita respirando però speranza, sostegno e fiducia nella scienza e nel futuro ed è stata davvero grande la generosità che ha generato; un grazie a Emanuela Surace, socia del Club, che ha “creato” questo service, alla Giornalista Daniela Cuzzolin Oberosler per la qualità del tempo trascorso con lei e per aver condiviso e alleggerito il cammino, a tutti i tanti partecipanti che hanno compreso l’importanza dell’iniziativa e lo hanno dimostrato, a tutti i soci del Club che come sempre, ognuno con il suo contributo, hanno messo in campo coesione, entusiasmo, empatia, amicizia e “soprattutto cuore”.

La serata è proseguita con la cena presso “AdHoc”, all’interno della struttura, e con la distribuzione dei ciclamini a ricordo e ringraziamento.

Adesso inizia la fase operativa con l’acquisto dei prodotti (prevalentemente creme con specificità diverse per le diverse esigenze dovute alle terapie e/o alla chirurgia) e la consegna al reparto di oncologia dell’ospedale di Sanremo dove verranno donati ai singoli pazienti; vi renderemo partecipi...!