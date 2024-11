Sanremo: firmato il protocollo per sostenere le fasce deboli e combattere lo spreco alimentare (Foto e video)

Oggi a Sanremo è stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra il Comune di Sanremo, l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo - Emporio Solidale e le associazioni di categoria di commercianti e artigiani (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA). Questo accordo ha l’obiettivo di promuovere la raccolta delle eccedenze alimentari e di favorire la loro redistribuzione a famiglie in difficoltà, contribuendo a ridurre lo spreco alimentare e a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Le finalità del protocollo puntano a incentivare la raccolta di alimenti eccedenti attraverso eventi, donazioni e collaborazioni con aziende locali, garantendo il recupero e il riutilizzo delle eccedenze donate. A sottolineare l’importanza dell’accordo, il vicesindaco Fulvio Fellegara e l’assessore Lucia Artusi hanno dichiarato: “Lo spreco alimentare rappresenta una problematica di rilevanza sociale e ambientale, con conseguenze negative in termini di sostenibilità e giustizia sociale. Con questo protocollo vogliamo avviare una collaborazione per attuare azioni congiunte volte alla promozione della raccolta e ridistribuzione di eccedenze alimentari, sensibilizzando contro lo spreco per far fronte alle esigenze delle persone più fragili della nostra comunità”.

L’Emporio Solidale, attivo da cinque anni grazie alla collaborazione tra il Comune di Sanremo e la Caritas locale, funge da market sociale per offrire aiuti concreti a chi ne ha bisogno. Durante l’evento, il responsabile dell’Emporio, Luca Bordonaro, ha illustrato l’impatto della struttura sul territorio: “Ogni mese aiutiamo circa 200 famiglie, con un valore in euro distribuito alle famiglie che oscilla tra i 10.000 e i 12.000 euro. Quest’anno abbiamo iniziato a ridistribuire anche alle altre associazioni che fanno carità. Quello che non distribuiamo lo portiamo alle associazioni che, come noi, svolgono questo lavoro”.