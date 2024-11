Morte di Fulvio Vassallo, Regione Liguria esprime cordoglio per la sua scomparsa: "Uomo molto stimato in tutti i settori"

La Regione Liguria esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Fulvio Vassallo, figura di grande rilievo e personalità stimata in tutta la comunità ligure e imperiese. Vassallo ha ricoperto incarichi amministrativi importanti come quello di consigliere, assessore regionale e vicesindaco del Comune di Imperia, ha dedicato la sua vita alla crescita e al benessere del territorio con passione e spirito di servizio. Uomo molto stimato in tutti i settori dove ha lasciato un segno indelebile. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza dell’Istituzione regionale.