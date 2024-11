Tre step e pochi prodotti per una buona routine antirughe

È il momento, se ancora non lo si è fatto prima e gli esperti concordano che il miglior modo per combattere gli inestetismi legati all’età è prevenirli, di dedicarsi anche a casa a dei trattamenti anti-age. Ecco com’è fatta una buona routine contro le rughe.

Pulire correttamente la pelle del viso è il primo passo per combattere le rughe

Il primo step a cui dedicarsi è la pulizia della pelle. Di sera prima di andare a dormire serve a eliminare sudore, trucco e lo sporco che durante la giornata si accumula sulla pelle del viso, la più esposta, ma anche per preparare quest’ultima ad assorbire meglio i prodotti per la skincare. Di mattina appena svegli, invece, pulire il viso serve soprattutto a eliminare le cellule morte che durante la notte sono state sostituite dalle nuove. Per la detersione del viso è consigliabile utilizzare prodotti ad hoc come acqua micellare, mousse struccanti, latte detergente, tonici o cosmetici bifasici.

Crema antirughe: come scegliere quella migliore

Una buona routine contro le rughe si concentra in modo particolare attorno al secondo step: l'applicazione di prodotti formulati specificamente per combattere le rughe. Il consiglio generale è di scegliere prodotti che abbiano principi attivi noti per le capacità anti-aging: i più comuni sono l'acido ialuronico che rimpolpa la pelle, la vitamina C che contrasta i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cutaneo, la vitamina E che ha un potente effetto antiossidante e il pro-retinolo che stimola la rigenerazione cellulare. Altro criterio importante per scegliere la crema antirughe è considerare la tipologia di pelle: una pelle grassa o a tendenza acneica ha esigenze diverse di una pelle secca o sensibile, infatti, anche quando l'obiettivo primario è contrastare i segni del tempo. Più in generale provare a capire di cosa ha più bisogno la propria pelle aiuta a scegliere i migliori trattamenti anti-age. Gli esperti consigliano a proposito di preferire prodotti ad azione idratante per il giorno e per la notte. invece, quando la pelle lavora di più e per questo assorbe meglio i cosmetici, prodotti ad azione nutriente. Sieri e contorno occhi antirughe possono essere inseriti nella propria routine quotidiana per un'azione più intensiva e mirata.

Una volta a settimana via libera a trattamenti intensivi, ma scelti con cura

Scrub, maschere, impacchi che aiutano a combattere le rughe vanno usate invece con più parsimonia: una volta a settimana è l'indicazione standard, ma la frequenza va calibrata a seconda delle caratteristiche specifiche del prodotto e delle esigenze della propria pelle. Anche per questo terzo step settimanale di una buona routine contro le rughe vale il consiglio precedente: scegliere con attenzione i cosmetici (e non esagerare con il numero di prodotti che hanno, spesso, funzioni sovrapponibili). Oggi in farmacie e parafarmacie, nelle profumerie, sugli scaffali dei supermercati, nei negozi bio le alternative non mancano.