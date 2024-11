Taggia, il Comune è alla ricerca di un nuovo agente di polizia locale: pubblicato il bando di concorso

Il Comune di Taggia ha pubblicato tre nuovi bandi di concorso che offrono interessanti opportunità di lavoro a tempo pieno e indeterminato, rivolte a chi desidera entrare a far parte della macchina amministrativa e contribuire al miglioramento dei servizi per la comunità. Il bando più rilevante è quello per la ricerca di un agente di polizia locale, figura chiave per la sicurezza e la gestione dell’ordine pubblico.

Non solo. Oltre al posto per l’agente di polizia, il Comune è alla ricerca di due geometri (categoria C), nella cosiddetta "Area degli Istruttori". Una delle due posizioni è riservata ai volontari delle Forze Armate, in base alle normative vigenti.

Infine, è stato pubblicato anche un avviso di mobilità volontaria esterna per l’assunzione di un istruttore tecnico informatico. Questa figura sarà assegnata al servizio che comprende bilancio, informatica e risorse umane, svolgendo un ruolo fondamentale nel miglioramento e nella gestione delle infrastrutture digitali e amministrative dell’ente.

Le candidature per tutti e tre i bandi devono essere presentate entro il 4 dicembre 2024, e chi è interessato potrà trovare tutte le informazioni necessarie sul sito del Comune di Taggia. Queste nuove assunzioni sono parte di un impegno volto a potenziare l’organico comunale e a migliorare l’efficacia dei servizi offerti, rispondendo alle esigenze di una cittadinanza in crescita e sempre più attenta alla qualità della vita e alla sicurezza.