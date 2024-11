Sanremo: ultimi giorni per presentare le domande per le agevolazioni Tari

Ultimi giorni per presentare la domanda per richiedere l'esenzione totale o parziale dalla Tari. I termini, infatti, rimarranno infatti aperti fino a giovedì 7 novembre 2024.

Le agevolazioni sono riservate ai contribuenti che versano in condizioni economico-sociali disagiate. Per aiutare questa fascia di popolazione, il Comune di Sanremo con una recente delibera di giunta, ha stanziato quasi 500 mila euro.

“Si tratta di un bando che aumenta i contributi alle famiglie più in difficoltà. Abbiamo infatti scelto di utilizzare maggiori risorse comunali con lo scopo di incrementare l’aiuto alle persone in stato di bisogno”, ha detto il vicesindaco Fulvio Fellegara.

I requisiti necessari per presentare la domanda sono:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Sanremo;

- avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente;

- essere in possesso di attestazione ISEE ordinario, o corrente nei casi previsti, in corso di validità del nucleo familiare;

- risultare l’ISEE ordinario, o corrente nei casi previsti, in corso di validità del nucleo familiare effettivo non superiore a euro 15.000,00 ;

- non essere titolare di immobili ad uso abitativo secondario;

- non essere titolare di immobili inclusi nelle categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A7 (abitazioni in villini), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili), A10 (Uffici e studi privati);

- non svolgere attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.

La modulistica si trova sul sito web del Comune di Sanremowww.comunedisanremo.it (servizi on line, istanze on line; apertura pratiche; servizi sociali, avvia pratica domanda Tari) ed è accessibile direttamente al link:

https://servizi.comune.sanremo.im.it/cmssanremo/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=&IDC=743&IDR=&CW=SESO

Per coloro che avessero necessità di assistenza informatica, è possibile recarsi presso il “Punto Digitale Facile” presente nella sede dell’Ancora in piazza San Siro 48.