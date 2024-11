Dopo le elezioni Regionali oggi vertice a Genova per iniziare a comporre la nuova Giunta, attesa per le nomine

Mentre si attende la proclamazione ufficiale del neo governatore della Liguria Marco Bucci, si susseguono gli incontri per allestire la nuova Giunta regionale.

L'elezione del neo governatore porterà a cambiamenti significativi, compresa la sua decadenza da sindaco di Genova. Il vicesindaco Piciocchi assumerà il ruolo ad interim e potrebbe candidarsi per le prossime comunali, che si prevede possano tenersi in primavera.

Questo pomeriggio Bucci terrà un incontro con i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia per discutere le deleghe e la composizione della nuova giunta. I nomi più probabili per gli assessori includono Marco Scajola e Alessio Piana, con Stefano Balleari in qualità di presidente del Consiglio. C'è attesa per il delicato assessorato alla sanità, dove Angelo Gratarola potrebbe tornare in scena. Oltre a Marco Scajola, indicato da tempo anche come vice Presidente della Regione, in pole position per un assessorato c’è anche Alessandro Piana mentre, dalla nostra provincia c’è anche chi spera nell’ingresso nell’esecutivo di Luca Lombardi.

Se i tre dovessero entrare in Giunta, libererebbero tutti un posto ai ‘secondi’ delle loro liste. Mentre Chiara Cerri (Forza Italia e seconda dietro Scajola) è quasi certa del posto, anche Armando Biasi è quasi sicuro di arrivare a Genova, con Piana nell’esecutivo. Rimane il punto interrogativo su Veronica Russo, consigliere uscente, che deve sperare in Lombardi.

Nel frattempo, il centrosinistra, guidato da Davide Natale, si riunirà per analizzare il voto e pianificare strategie per rafforzare la propria presenza, specialmente nei territori meno favorevoli. La buona performance a Genova, nonostante la sconfitta del sindaco Bucci, sarà al centro delle discussioni, con un occhio sulle prossime elezioni comunali.