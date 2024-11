Vela: ventidue imbarcazioni rappresentanti tredici nazioni al Cape 31 Europe Cup 2024 di Sanremo

22 imbarcazioni rappresentanti tredici nazioni AUT, FRA, GBR, GER, HUN, IOM, IRL, ITA, NED, POL, ROU, SUI e TUR si ritrovano nelle acque del golfo sanremese per disputare il Campionato Europeo di questa giovane, emergente e bellissima classe il CAPE 31.

Nato in Sudafrica dalla matita di Mark Mills per navigare nelle acque del golfo di Cape Town, questa barca è estremamente veloce, leggera e molto tecnica e in breve tempo ha colonizzato anche l’Italia.

Tra tanti nomi eccellenti c’è il polacco Kusznierewicz plurimedagliato olimpico e mondiale a spiccare, ma tutti i team sono ben organizzati e hanno a bordo equipaggi di altissimo livello. Il Campionato Europeo Cape 31 vedrà competere feroci rivali da tutto il Regno Unito che si uniranno alle flotte del Mediterraneo ecco alcune tra le imbarcazioni presenti: Give Me Five (FRA 3105) – Con lo skipper Adrien/Robin Follin dalla Francia, un team che ha vinto numerosi eventi della classe Med in questa stagione oltre a primeggiare su diverse flotte IRC. • Shotgunn (IOM 31) – I campioni della stagione britannica 2023 e quelli della stagione europea 2024 sono in ottima forma e saranno in lizza per il primo posto. • Terrible Joy (GBR 311X) – Guidato da Loic Pompee, in rappresentanza di Monaco. • La Pericolosa (GER 3156) – Il favorito locale. • Black Star (SUI 27) – Christian Zuerrer e il team svizzero attendono con ansia il loro battesimo della loro nuova barca. • Stig (ITA 3176) – Alessandro Rombelli porta uno spirito ambizioso in questa squadra italiana, puntando al massimo dei voti. • The Bodfather (GBR 3116X) – Charlie Whelan, campione nazionale Corinthian/1 pro 2024 nel Regno Unito, non vede l'ora di schierarsi contro alcune nuove squadre. E tante altre ancora.

Il campionato inizierà ufficialmente il 6 novembre con la cerimonia di apertura, ma gli equipaggi sono già qui da una settimana per allenarsi e mettere a punto le barche.

• Mercoledì: L'evento avrà inizio con il Cocktail di Benvenuto presso lo Yacht Club Sanremo. • Giovedì: una cena di gala formale offrirà un tocco di eleganza al ristorante Victory Morgana. Giovedì verrà assegnato anche il Trofeo della Stagione Europea 2024. • Venerdì: un pasta party informale seguito da una degustazione di vini Aimasso celebrerà la cucina italiana e i vini regionali, coronato da un'esclusiva cena per gli armatori ospiti da August Schram, di Stella Maris.

• Sabato: Un altro Pasta Party e • Domenica: il Campionato si concluderà con un'emozionante cerimonia di premiazione, in riconoscimento delle prestazioni eccezionali della settimana.

Ma la lunga stagione non si ferma e per il Club Matuziano, presieduto dal rieletto Beppe Zaoli, l’attività prosegue ininterrotta fino al 15 dicembre con entusiasmanti appuntamenti tutti gli week and.