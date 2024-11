Incidente sul lavoro questa mattina sull'autostrada A6 Savona-Torino: muore un operaio all’altezza di Altare (Foto)

Tragico incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 9.30 che ha visto purtroppo il decesso di un operaio sull’autostrada A6. È successo all’altezza di Altare, nei pressi della galleria Nigiu, in direzione Savona, in prossimità di un viadotto.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Altare, la squadra dei Vigili del Fuoco di Cairo Montenotte, l’autoscala da Savona in supporto, l’elisoccorso Grifo e l'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. L’uomo è deceduto a seguito di una caduta da un ponteggio su un viadotto, facendo un volo di circa 20 metri.

Sull’autostrada A6 Torino-Savona, il tratto tra Altare e il bivio A6/A10 Savona in direzione bivio A10 è chiuso. Il traffico si sta riversando sulla Sp29 del Cadibona con code chilometriche. Le operazioni di recupero della salma sono in corso.

AGGIORNAMENTO ORE 13.43: il tratto autostradale chiuso per consentire le operazioni di recupero dell'operaio deceduto è stato riaperto.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 12.40: Da una prima ricostruzione dei fatti, un 29nne di origine senegalese residente a Novara, addetto di un’impresa subappaltatrice impegnata nel montaggio di un ponteggio sotto l’impalcato del viadotto è precipitato da una altezza di circa 15 metri per cause in corso di accertamento.

Tutte le attività sul cantiere sono state immediatamente sospese. I Vigili del Fuoco di Savona, stanno operando per il recupero della salma. Le operazioni hanno richiesto l'utilizzo dell'autoscala, che facendo da ancoraggio, ha permesso con tecniche alpinistiche di raggiungere l'uomo e riportarlo sul piano stradale.

La tratta autostradale Altare – Savona, direzione Savona, è stata chiusa al traffico alle 10.20 circa per permettere il recupero della salma. Si presume possa essere riaperta non appena saranno terminati gli accertamenti da parte delle Autorità.