Riviera Trasporti, otto nuovi pullman e autisti per l'entroterra: una boccata d'ossigeno per i residenti

Per rimanere sulla scia del Premio Tenco, "che siano benedetti" gli 8 nuovi pullman (insieme a 8 nuovi autisti) in arrivo per l'entroterra imperiese. L'annuncio, fatto durante l'Assemblea dei Sindaci di Villa Nobel, è stato accolto con parziale entusiasmo dagli utenti, che lamentano continui disservizi fin dall'estate. Mai come quest'anno, i cittadini dei comuni dell'entroterra ligure si sono sentiti così isolati dalla costa.

"In generale, un piccolo miglioramento del servizio c'è stato", afferma una signora alla fermata dei bus di piazza Colombo a Sanremo. "Tuttavia, le lacune restano, specialmente per chi vive nei comuni dell'entroterra: al mattino presto il servizio è attivo ed è tutto sommato buono, così come nelle fasce serali. Il problema si verifica nelle ore centrali della giornata, quando persone come me fanno letteralmente fatica a tornare a casa". Un disservizio che si protrae da tempo e che ha raggiunto il culmine durante l'estate: "Non sapevamo come tornare a casa. Mio figlio prendeva il pullman al mattino per andare sulla costa e rientrava solo in serata, perché dalla tarda mattinata fino al pomeriggio non c'erano collegamenti".

Fortunatamente, l'annuncio del direttore generale Sandro Corrado durante la riunione dei sindaci della Provincia di Imperia ha portato un po' di sollievo agli abitanti dell'entroterra, che sperano di tornare presto a contare su un servizio essenziale. Nel dettaglio, Corrado ha comunicato che "presto saranno disponibili nuovi mezzi da minimo 18 e massimo 40 posti, oltre a nuovi autisti per l'entroterra". A questo si aggiunge la precisazione fatta a Sanremonews: "Il vero problema non sono tanto i mezzi, ma il personale. In questo momento facciamo fatica a trovarlo e questo penalizza il servizio. In ogni caso, il nostro obiettivo è aumentare, di periodo in periodo, il numero di mezzi ed autisti in modo da ottimizzare il servizio".