Vallecrosia, cani rinchiusi in una casa abbandonata e pericolante: salvati dai soccorsi (Foto e video)

"Ringraziamo i vigili del fuoco per la tempestività nell’intervento e, soprattutto, i carabinieri del nucleo radiomobile, che si sono immediatamente mobilitati, entrando con noi all’interno della casa per mettere in salvo i cani" - affermano - "È importante ricordare ai residenti di Vallecrosia che attualmente il servizio di primo soccorso e trasporto in emergenza veterinaria non è convenzionato con il loro comune. Nonostante sia stata inviata una comunicazione via PEC per verificare l'interesse dell'amministrazione comunale ad attivare il servizio anche per Vallecrosia, ad oggi non è stata formalizzata alcuna convenzione. Siamo sempre disponibili a collaborare per garantire un servizio essenziale e ci auguriamo che le amministrazioni possano rispondere alle esigenze dei cittadini e dei loro animali".