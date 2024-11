Dolceacqua: rincorso dai residenti finalmente arrestato il ladro che si introduceva nelle auto del paese

E’ stato finalmente preso ed assicurato alla giustizia il giovane extracomunitario che, negli ultimi tempi metteva a segno alcuni furti, spaccando i vetri delle auto nei parcheggi di Dolceacqua.

La cattura è avvenuta questa mattina dopo che un residente a scorto il giovane intento a compiere nuovi furti. Altri residenti, insieme a lui, si sono messi alla caccia del giovane, compreso il vice Sindaco del paese dei Doria. Contemporaneamente è stato dato l’allarme ai Carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno bloccato il ragazzo insieme ai cittadini.

Questa mattina l’extracomunitario, ora assicurato alla giustizia, è aveva spaccato i vetri di una decina di auto. I residenti si augurano che, in questo modo, possano terminare i furti sulle auto che negli ultimi tempi hanno creato non pochi problemi in paese.