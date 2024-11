Sanremo, l’evento del Asl 1 Imperiese dedicato agli studenti dell’istituto sociosanitario “Resilienza come apertura sul sogno”

Interessante evento, ieri al Cinema Centrale, anche intervallato da esibizioni canore e musicali, e simpaticamente condotto dall’educatore Cristian Guidoni e dal registra Jacopo Bruno, al quale sono intervenuti i vertici dell’Asl 1 imperiese dottoressa Maria Elena Galbusera e dottor Fabrizio Polverini, il Sindaco Alessandro Mager e vicesindaco Fulvio Fellegara, i consiglieri comunali Mascelli e Toesca, psicologi e assistenti sociali di Asl.

Sul tema “Resilienza come apertura sul sogno”, il dottor Roberto Ravera, anche attraverso brevi filmati, ha messo in luce le fragilità e debolezze dell’animo umano e dei giovani, ma anche la forza che ognuno puo’ trovare per indirizzare la propria vita e superare le difficoltà. Grande commozione, nel momento del ricordo di Mohtadi Doukhani, il giovane studente dell’istituto sociosanitario tragicamente scomparso la primavera scorsa. In quella triste circostanza, l’ASl1 ha immediatamente fornito un prezioso supporto alla scuola e ai compagni di classe di Mohtadi : un gruppo di psicologi, coordinato dal dottor Ravera, infatti, ha avviato un progetto per permettere ai ragazzi di esternare le proprie emozioni, che si è concretizzato anche nel toccante video proiettato ieri al Cinema Centrale. Sempre in questa occasione, l’ASL ha ribadito la sua attenzione alle problematiche giovanili, investendo risorse ed energie nel campo della prevenzione promuovendo il Centro ME-LAB.

Nell’ultima parte della mattinata, infine, gli studenti hanno potuto confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni e hanno posto domande mirate, soprattutto sul futuro del plesso scolastico di Valle Armea, sui progetti di intervento per migliorare la viabilità e dei servizi, a cui il vicesindaco Fellegara e il consigliere Toesca hanno risposto con grande precisione e onestà intellettuale, invitando, altresì, i giovani a collaborare in modo costruttivo con gli amministratori locali, anche attraverso il “Tavolo Giovani”. Tutti gli intervenuti, hanno espresso soddisfazione per questa iniziativa. i ragazzi dell’istituto sociosanitario, anche in questa occasione di incontro e dialogo, hanno esternato le loro capacità critiche, la loro sensibilità ed empatia e la propensione verso le professioni sociosanitarie, aspetti colti anche negli interventi conclusivi del dottor Giovanni Mascelli e della dottoressa Simona Donati.