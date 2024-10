Sanremo: riqualificazione di Piazza della Libertà in frazione Poggio, il comune affida i lavori per 235mila euro

Il Comune di Sanremo ha affidato i lavori per la riqualificazione di Piazza della libertà a Sanremo Sono stati aggiudicati dall'impresa MB Geoteams S.r.l. di Savona.

L'appalto prevede la realizzazione di lavori prevalentemente classificati nella categoria OG 2 (per il recupero e la manutenzione di beni immobili), per un valore di 235.011,78 euro, inclusi gli oneri di sicurezza. Parte delle opere potrà essere subappaltata per quanto riguarda la categoria OS 30, relativa agli impianti elettrici, con un valore di 34.988,22 euro.

Alla gara hanno partecipato 11 imprese, tutte appartenenti al settore delle micro, piccole o medie imprese (PMI), con la ditta savonese che ha presentato l'offerta migliore.